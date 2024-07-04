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貴賓保養品「擠兩滴」塗臉上 美容女店長業務侵占重判6個月
台北市某美容診所前姚姓女店長塗抹貴賓專用保養品在臉上，方姓負責人提告，姚女被訴；台北地院審理，姚女稱是向顧客示範，合議庭認為姚女侵占公司資產，依業務侵占罪判姚女有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。
姚女2020年12月至2021年10月受僱於美容診所，曾任店長。檢方指控，她明知美容室檯車上的「青春無敵抗皺全效精華」、「青春無敵抗皺澎彈霜」、「精純舒芙修護露」是專供購買保養課程的貴賓專用，卻持續塗抹在自己的臉上，檢方認為她侵占約2萬多元的保養品。
姚女否認業務侵占，辯稱因有客人反應保養品的品質有異，她為了確認品質才去展示保養品的功效等，確實偶爾會使用已拆封的3種保養品。
法院傳喚蘇姓女證人。蘇女稱，她到職1個多月就常常看到姚女使用保養品，有幾次看到姚女的臉有濕濕油油的樣子，也看過姚女取用精華液拍打在臉上，前後約4、5個月。
診所林姓美容師出庭證稱，與姚女共事期間，都會看到姚女在擦保養品，只要有上班的早上，都會看到姚女在擦美容室檯車上保養品。
法官勘驗診所開會影像發現，有員工報告保養品用量兇，與姚女每天使用有關，姚女隨即回應「有時候我臉很乾，擦一下，擠兩滴」，當被質疑不只「用兩滴」時，姚女又表示「那我臉乾怎麼辦？」
合議庭認為，姚女自稱具有EMBA畢業學歷，從事醫美工作23年，診所內闢有試用品專區，姚女卻恣意取用購買保養課程客人使用的產品，逾越合理使用範圍。
判決指出，姚女恣意取用診所的保養品，造成公司受損，考量她無犯罪前科、與診所達成調解，審酌犯罪動機、目的、手段，依法判刑。
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