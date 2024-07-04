老夫妻幫兒買房 同住竟遭趕出門還打傷…心寒提撤銷贈與要回400萬

台中許姓老翁拿520萬元幫兒子買房，兩代同住時卻因生活嫌隙，和妻子遭兒子趕出家門、持雨傘打傷，許心寒對兒子提撤銷贈與主張返還400萬元；法院比對親友說法、金流等，認定許翁確實出資替兒子購屋，事後又被打傷，判許子應給付爸爸400萬元，可上訴。

許翁控訴，他2007年間贈與520萬元給兒子，作為讓對方購買房子的簽約款、第二級款及尾款，後來就和妻子一同搬進與兒子、媳婦同住，未料父子又因生活嫌隙，竟然被兒子要求搬離，2023年1月和妻子回去拿東西時，2人竟遭兒子拿雨傘打傷。

許翁不滿拿錢給兒子買房又遭此對待，對兒子提民事撤銷贈與，要求對方依民法第416條第1項第1款之規定，請求兒子返還其中400萬元。

許的兒子抗辯稱，對於持雨傘毆打父母成傷部分不爭執，但自己從1997年至2007年間，每月都匯1萬5000元給爸爸，請他替自己儲蓄供日後買房之用，直到買房後，父親將該筆儲蓄200萬元還他，自己再拿150萬元存款及向妻子商借，否認父親有贈與款項供他購屋。

台中地院查，根據許翁其他兒女、女婿及親友證詞，都表示當初許考量兒子要結婚、想幫他買房，經家族會議告知後就去領錢交付建設公司，另經比對金流，也認為許翁當年確實有贈與520萬元給兒子，替對方付款給建商作為購買房地的價款。

法院也認為，許的兒子無法舉證，買房其他款項是由他存款、現金支付，至於他稱1997年至2007年每月固定匯款1萬5000元給爸爸，考量雙方為父子給予孝親費符合社會通念，但就代為儲蓄、返還款項部分，許子仍無未能舉證，不予採信。

法院指出，民法第第416條第1項第1款規定，受贈人對於贈與人、其配偶、直系血親等，有故意侵害行為，依刑法有處罰者，贈與人得撤銷其贈與，許子曾持雨傘打傷父母，被依傷害罪判3月、拘役60日，認定許翁主張撤銷贈與有據，判許子應給付爸爸400萬元。