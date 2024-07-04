性平三法修法後 新北性騷申訴多3.3倍

新北勞工局長陳瑞嘉指出，近年因#MeToo浪潮，社會對於性騷擾防治的認知大幅提升，立法院也做修正性平三法，勞工局也積極宣導、喚起意識，因此半多場性騷擾防治宣導會等。圖／新北勞工局提供 台灣#MeToo浪潮促使政府啟動性平三法修法，據統計，自3月8日修法後至6月底，新北性騷擾申訴案累計有27件，較去年同期上升3.375倍，勞工局針對受害勞工進入司法程序，提供最高29萬元補助。北市今年件數為25件，也成長30%。

新北市勞工局長陳瑞嘉昨在市政會議做專案報告，談到今年3月8日修法後至6月底，新北性騷擾申訴案為27件，去年同期為8件。勞工局除專責人力4名，還有7名承辦人力兼辦性騷案與其他就業歧視業務。

勞工局表示，針對受害勞工進入司法程序，將提供最高29萬元補助，另心理諮商每次上限2千元、最高4次補助。

勞工局分析，申訴案件上升原因為過去性騷行為人若是最高負責人，法令僅要求事業單位內部處理申訴救濟，新法直接授權被害人得直接向地方政府申訴，若不服雇主調查或懲戒結果，也賦予當事人向勞政機關申訴權利，受害者勇於發聲，讓申訴案有成長趨勢。