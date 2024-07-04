聽新聞
test
0:00 / 0:00

性平三法修法後 新北性騷申訴多3.3倍

聯合報／ 記者張曼蘋楊正海／連線報導

新北勞工局長陳瑞嘉指出，近年因#MeToo浪潮，社會對於性騷擾防治的認知大幅提升，立法院也做修正性平三法，勞工局也積極宣導、喚起意識，因此半多場性騷擾防治宣導會等。圖／新北勞工局提供
新北勞工局長陳瑞嘉指出，近年因#MeToo浪潮，社會對於性騷擾防治的認知大幅提升，立法院也做修正性平三法，勞工局也積極宣導、喚起意識，因此半多場性騷擾防治宣導會等。圖／新北勞工局提供
台灣#MeToo浪潮促使政府啟動性平三法修法，據統計，自3月8日修法後至6月底，新北性騷擾申訴案累計有27件，較去年同期上升3.375倍，勞工局針對受害勞工進入司法程序，提供最高29萬元補助。北市今年件數為25件，也成長30%。

新北市勞工局長陳瑞嘉昨在市政會議做專案報告，談到今年3月8日修法後至6月底，新北性騷擾申訴案為27件，去年同期為8件。勞工局除專責人力4名，還有7名承辦人力兼辦性騷案與其他就業歧視業務。

勞工局表示，針對受害勞工進入司法程序，將提供最高29萬元補助，另心理諮商每次上限2千元、最高4次補助。

勞工局分析，申訴案件上升原因為過去性騷行為人若是最高負責人，法令僅要求事業單位內部處理申訴救濟，新法直接授權被害人得直接向地方政府申訴，若不服雇主調查或懲戒結果，也賦予當事人向勞政機關申訴權利，受害者勇於發聲，讓申訴案有成長趨勢。

MeToo 修法 勞工局 心理諮商 性平三法 性騷擾

延伸閱讀

實習律師三度性騷律研所同學 涉犯性騷擾今遭北檢起訴

新北工務系統人事異動！新工處長升捷運副局長 府內人士揭區長調整可能時間點

蘇巧慧鬆口參選新北市 藍參選人林國春：她沒資格

評李四川缺想法、黃國昌缺價值 蘇巧慧願當新北隊長

相關新聞

向光電廠商索賄 嘉縣義竹鄉建設課長收押

嘉義縣義竹鄉公所建設課曾姓課長涉入光電弊案，疑涉嫌向綠能光電業者要求賄賂，嘉義檢調前天執行搜索，帶回曾男及業者等人；檢方...

性平三法修法後 新北性騷申訴多3.3倍

台灣#MeToo浪潮促使政府啟動性平三法修法，據統計，自3月8日修法後至6月底，新北性騷擾申訴案累計有27件，較去年同期...

控建設公司偷工減料...他向北市府陳情無果 將提告蔣萬安涉圖利

民眾陳寶曾指控，耀達建設投資興建的建案「金矽谷26全球經貿中心」有偷工減料之虞，曾向台北市政府及市長蔣萬安陳情11次無果...

國賠案成立...道路凹陷害7旬翁自摔亡 竹市府擬向國土署求償

新竹市中華路二段今年4月25日發生7旬老翁騎車行經道路時，因路面有3至5公分凹陷，老翁因摔車受傷送醫不治，家屬認為是道路...

「護國神醫」房產被女友賤賣 原獲賠2612萬二審卻逆轉

長年擔任台灣奧亞運國家隊醫、有「護國神醫」稱號的醫師林聖章，2018年借用王姓女友名義購入價值1966萬元的法拍屋，結果...

雲林非法禽流疫苗流入市面 防疫所：疫苗無法有效控疫

雲林地檢署檢察官程慧晶指揮海巡署彰化查緝隊及雲、嘉防疫單位，查獲雲林縣李姓男子透過淘寶網，從中國非法輸入禽流感疫苗及水禽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。