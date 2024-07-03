控建設公司偷工減料...他向北市府陳情無果 將提告蔣萬安涉圖利

民眾陳寶曾指控，耀達建設投資興建的建案「金矽谷26全球經貿中心」有偷工減料之虞，曾向台北市政府及市長蔣萬安陳情11次無果，今天委由律師李仁豪赴台北地檢署，告發蔣萬安涉嫌圖利罪。

耀達建設回應，有關陳寶曾指控建案涉及偷工減料方面，施工已經有處理好，有2022年的民事判決書在案。

陳寶曾表示，該建案地下室連續壁偷工減料，去年11月13日遭勒令停工，台北市政府於今年4月3日核准變更設計，允許復工，蔣萬安涉嫌圖利耀達建設免於拆除及修復，告發蔣萬安涉犯圖利罪。