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控建設公司偷工減料...他向北市府陳情無果 將提告蔣萬安涉圖利

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

民眾陳寶曾指控，耀達建設投資興建的建案「金矽谷26全球經貿中心」有偷工減料之虞，曾向台北市政府及市長蔣萬安陳情11次無果，今天委由律師李仁豪赴台北地檢署，告發蔣萬安涉嫌圖利罪。

耀達建設回應，有關陳寶曾指控建案涉及偷工減料方面，施工已經有處理好，有2022年的民事判決書在案。

陳寶曾表示，該建案地下室連續壁偷工減料，去年11月13日遭勒令停工，台北市政府於今年4月3日核准變更設計，允許復工，蔣萬安涉嫌圖利耀達建設免於拆除及修復，告發蔣萬安涉犯圖利罪。

陳寶曾質疑，耀達建設董事長莊文欽與蔣萬安是朋友，請蔣萬安秉公處理；對此，耀達建設回應「莊文欽與蔣萬安是朋友」僅為陳寶曾單方面說法。

民眾陳寶曾指控，耀達建設投資興建的建案「金矽谷26全球經貿中心」有偷工減料之虞，今天委由律師李仁豪（中）赴台北地檢署，告發台北市長蔣萬安涉嫌圖利罪。記者房荷庭／攝影
民眾陳寶曾指控，耀達建設投資興建的建案「金矽谷26全球經貿中心」有偷工減料之虞，今天委由律師李仁豪（中）赴台北地檢署，告發台北市長蔣萬安涉嫌圖利罪。記者房荷庭／攝影

北市 朋友 蔣萬安

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