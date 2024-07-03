國賠案成立...道路凹陷害7旬翁自摔亡 竹市府擬向國土署求償

新竹市中華路二段今年4月25日發生7旬老翁騎車行經道路時，因路面有3至5公分凹陷，老翁因摔車受傷送醫不治，家屬認為是道路坑洞殺人向市府提出國賠申請，市府今天召開國賠事件處理小組審議會，決議國賠案成立，後續將由市府與家屬協調賠償金額等事宜；市府也表示，會再向國土署求償。

新竹市工務處指出，有關中華路二段道路凹陷國賠案，為國土署代辦汙水工程，市府已確認施工廠商未按施工規範填入回填材料，導致路面下陷，此為事故原因。本案發生前，市府巡查人員於4月25日上午11時41分巡查到中華路二段349號前有路面下陷情形，隨即通知施工廠商排定時間進場改善，惟不幸於當天下午2時16分，即發生自摔事件。

工務處表示，該國賠案將於完成賠償後，檢討府內公務人員有無過失責任及是否應負賠償責任。若協議賠償成立，市府將向國土署求償，國土署可再向施工廠商求償。另該路段人行環境改善工程施工廠商，經瞭解其於國土署代辦工程上鋪有7.5公分鋪面，目前尚有路面保固責任。

工務處說明，因本案涉及國土署代辦汙水工程遺留物，屬於隱蔽部分，肉眼無法事前辨別，市府將研議加強代辦契約督促代辦工程品管等相關事宜。