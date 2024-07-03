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「護國神醫」房產被女友賤賣 原獲賠2612萬二審卻逆轉

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

長年擔任台灣奧亞運國家隊醫、有「護國神醫」稱號的醫師林聖章，2018年借用王姓女友名義購入價值1966萬元的法拍屋，結果王女私下將房子以1880萬元偷賣掉，林男發現後提告，法院鑑價發現該屋市值已達2631萬元，判王女要賠償林男2631萬元，王上訴二審後逆轉，今判王免賠林聖章2631萬元。

林聖章和王姓女友於2006年交往，兩人在一起多年，2018年9月，林聖章花700萬元購入左營區一間房屋（甲屋），房子借名登記在王女名下。

2018年9月，林聖章看中一間法拍屋，順利以1996萬元拍下這間房子（乙屋），當時林也將房子借名登記在王女名下，所有權狀仍由林自行保管。

但2020年時王女卻向地政事務所謊稱遺失權狀，重新申請補發，並自行找鎖匠更換門鎖後，將屋內物品清空丟棄。

隔年林聖章發現王女私下將乙屋以1880萬元賠錢出售，氣得林聖章對王女提告，要求王女將價值700萬元的甲屋移轉登記給他，另一間遭賠錢出售的乙屋，因市價已達2631萬元，林也要求王女還他這筆錢。

高雄地院審理時，王女辯稱兩人並未訂立借名登記契約，房地都是她出資所購買。但法官傳喚當初協助林聖章投標法拍屋的業者作證，證實當時林男購屋的不動產契約書上，有用手寫方式註記「指定王OO小姐為借名登記的所有權人」等字。

法官根據相關事證，認定這間豪宅是林聖章是借用女友名字所購買，判王女應將甲屋所有權移轉登記給林聖章，乙屋部分王女則應賠償2631萬元。

王女不服上訴，高雄高分院審理後，合議庭今認定甲屋確實為林聖章借名登記，此部分見解與一審相同，甲屋所有權仍應移轉登記給林聖章。

但乙屋部分，合議庭則認為林聖章購買前，已對王女表明是為給她及小孩舒服的家，並讓王女有購不購買的選擇權及處置權，與常見的「借名登記」情形有異，因林聖章未提借名登記的事證，逆轉判王女免賠2631萬元。可上訴。

高雄減重名醫林聖章曾擔任台灣奧亞運國家隊醫、有「護國神醫」稱號。圖／本報資料照片
高雄減重名醫林聖章曾擔任台灣奧亞運國家隊醫、有「護國神醫」稱號。圖／本報資料照片

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