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周玉蔻爆東元「小三奪權」涉謗 法官將傳行政院發言人作證

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

東元電機爆經營權之爭，媒體人周玉蔻報導「小三奪權」指東元董事長邱純枝介入前董事長黃茂雄婚姻，邱提告，周依加重誹謗罪起訴；台北地院今天開庭，法官決定傳喚黃茂雄之子黃育仁、邱純枝、行政院發言人陳世凱作證。

法院今天進行準備程序，法官表示，3位證人都很忙，要逐一聯絡時間，周玉蔻出庭後未受訪，不過，她上次出庭曾批評檢察官入人於罪、羅織罪名，「就是瀆職、濫權的檢察官」，還表示要透過審判捍衛言論自由。

東元集團負責人黃茂雄2020年時與兒子黃育仁爆發父子經營權之爭，邱純枝力挺黃茂雄，黃育仁的外婆「東元阿嬤」林明穱主張世代交替，也喊話要求黃茂雄交出棒子給年輕人才是。

周玉蔻主導的「放言」網媒在2021年4月12日以「東元父子爭，刺破了黃茂雄夫人多年隱痛！？友人嘆：居然演變成『小三奪權』八點檔連續劇！」為題，爆料黃茂雄妻子對邱純枝角色的懷疑「已是不能說的秘密」、「防著邱純枝靠近她的家庭」、「邱純枝在東元公司的董事長位置還有一層與黃茂雄緋聞關係的疑慮」，邱純枝認為周玉蔻影射她是「小三」提告。

周玉蔻辯稱，相關報導作成之前，有透過時任台中市議員、現任行政院發言人陳世凱的牽線當面採訪到黃育仁，只是轉述黃育仁懷疑黃茂雄與邱邱純枝關係的看法，沒有誹謗故意。

檢察官第1次偵辦認為，周玉蔻已經合理查證，處分周女不起訴，不過，邱純枝聲請再議，高檢署發回地檢署重查。

檢察官第2次偵辦時，黃育仁作證否認告訴周玉蔻邱純枝是「小三」等事，稱只是在餐敘時向周請教問題；陳世凱證稱，當天採訪內容只與經營權有關，檢方認為，周玉蔻沒向黃茂雄查證即報導，損害邱純枝名譽，依加重誹謗罪嫌起訴周女。

行政院發言人陳世凱。圖／聯合報系資料照片
行政院發言人陳世凱。圖／聯合報系資料照片
媒體人周玉蔻。圖／聯合報系資料照片
媒體人周玉蔻。圖／聯合報系資料照片

周玉蔻 檢察官 行政院 陳世凱

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