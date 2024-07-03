嘉市議員林煒軒遇襲案辯論終結 嘉院裁定2嫌3萬交保

民進黨嘉義市議員林煒軒今年1月遭製造假車禍毆打案，嘉義地院今天辯論終結，吳男坦承故意犯案，楊男則辯稱事先不知情，林煒軒希望從重量刑；法官裁定2人3萬元交保。

涉及林煒軒遇襲案的吳男、楊男、江男及郭男4人，原本羈押禁見在嘉義看守所，日前江男已無保請回，吳男及楊男今天下午進行辯論終結後裁定交保，且限制住居，案件主嫌郭男日前聲請交保，因當時吳男及楊男還未辯論終結，且還有共犯在逃，裁定駁回。

嘉義地院下午針對涉及林煒軒遇襲案的吳男及楊男召開辯論終結庭，吳男坦承故意犯案，受目前在逃林姓男子（已發布通緝）指使南下教訓林煒軒；楊男供詞避重就輕，辯稱當時是與友人吳男南下嘉義遊玩。

林煒軒表示，事發當下不是駕駛，一下車，就被質問會不會開車，直接被吳男噴辣椒水、持甩棍毆打，甚至跪在地上求饒，還是持續被毆打，這是預謀犯罪，背後有暴力集團在操控，希望法官從重量刑。

林煒軒指出，目前坐在車上，都會隨時注意後方是否被跟監，內心恐懼、精神壓力大，且吳男、楊男無悔意，不會接受道歉與和解。

林煒軒遇襲案辯論終結後，法官裁定吳男及楊男交保，並訂於7月29日上午宣判。

林煒軒今年1月28日與助理跑行程，座車在嘉義市世賢路地下道時遭製造假車禍追撞，林煒軒與助理下車時遭吳男及楊男噴辣椒水、持甩棍毆打。

檢警追查發現，林煒軒也曾於去年11月間在市議會會館附近，遭江男以相同假車禍手法造成傷害；不過，林煒軒當時以為是江男駕駛不慎造成，並未提告。