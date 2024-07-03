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兩歲幼童變「豬八戒」？家長怒告托育中心公然侮辱 1原因判不起訴

聯合報／ 記者陳秋雲曾健祐／台中即時報導

台中有家長將2歲多小孩送某私立托育中心，後雙方解除托育契約要求對方將小孩照片從臉書粉絲專頁移除，卻遭業者在孩子臉部放上「八戒」圖樣，家長不滿對班主任提告公然侮辱罪嫌；檢方認為，班主任用豬八戒遮掩幼童臉部，經去識別化無從辨識身分，難認有侮辱犯意，偵結不起訴。

家長控訴，去年5月至12月間將兒子送交該中心托育，後雙方因故解約，他們要求托育中心把小孩在臉書粉絲專頁上的照片移除，未料托育中心班主任沒將照片下架，反而將他們小孩照片的頭像，貼上「豬八戒」圖樣。

家長認為，班主任的行為足生損害他們兒子人格、社會評價，對班主任提告刑事公然侮辱罪嫌。

台中地檢署調查，班主任確實在托育中心臉書粉絲專頁上，將該名兒童的頭像臉部貼上豬八戒圖樣，但其堅決否認妨害名譽犯行，辯稱當初家長送托時，雙方有約定可以將小孩照片放在粉專，契約解除時可以繼續放。

班主任說，後來契約解除當天，家長有要求刪小孩照片，她就將該名兒童個人照片刪除，其他團體照有其他小孩才沒刪，自己是以貼圖方式將該幼童照片遮掩，並無註記姓名，其他家長也不會知道名字，她當時只是想盡快完成工作，沒有其他想法。

檢方勘驗照片，發現該幼童頭像均以豬八戒圖樣遮掩臉部而去識別化，且未指名姓名，也未見有何可辨識照片中指涉對象是誰的訊息，一般家長或民眾顯無從自該照片特定真實身分，難認班主任有使該幼童人格評價受貶損的故意。

檢方也認為，豬八戒一詞雖有「咒罵、譏笑人的話，或指好色、醜陋，愚蠢之意」，但該幼童才2歲多，當不致使人產生此聯想，因此難僅依班主任在幼童臉部貼豬八戒圖樣，就認定有公然侮辱犯意，偵結予以班主任不起訴。

幼兒家長在臉書爆料公社貼文，指照片中自己的孩子被貼上「豬八戒」圖，對托育中心班主任提告公然侮辱。圖／取自爆料公社
幼兒家長在臉書爆料公社貼文，指照片中自己的孩子被貼上「豬八戒」圖，對托育中心班主任提告公然侮辱。圖／取自爆料公社

公然侮辱 妨害名譽 班主任

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