兩歲幼童變「豬八戒」？家長怒告托育中心公然侮辱 1原因判不起訴

台中有家長將2歲多小孩送某私立托育中心，後雙方解除托育契約要求對方將小孩照片從臉書粉絲專頁移除，卻遭業者在孩子臉部放上「豬八戒」圖樣，家長不滿對班主任提告公然侮辱罪嫌；檢方認為，班主任用豬八戒遮掩幼童臉部，經去識別化無從辨識身分，難認有侮辱犯意，偵結不起訴。

家長控訴，去年5月至12月間將兒子送交該中心托育，後雙方因故解約，他們要求托育中心把小孩在臉書粉絲專頁上的照片移除，未料托育中心班主任沒將照片下架，反而將他們小孩照片的頭像，貼上「豬八戒」圖樣。

家長認為，班主任的行為足生損害他們兒子人格、社會評價，對班主任提告刑事公然侮辱罪嫌。

台中地檢署調查，班主任確實在托育中心臉書粉絲專頁上，將該名兒童的頭像臉部貼上豬八戒圖樣，但其堅決否認妨害名譽犯行，辯稱當初家長送托時，雙方有約定可以將小孩照片放在粉專，契約解除時可以繼續放。

班主任說，後來契約解除當天，家長有要求刪小孩照片，她就將該名兒童個人照片刪除，其他團體照有其他小孩才沒刪，自己是以貼圖方式將該幼童照片遮掩，並無註記姓名，其他家長也不會知道名字，她當時只是想盡快完成工作，沒有其他想法。

檢方勘驗照片，發現該幼童頭像均以豬八戒圖樣遮掩臉部而去識別化，且未指名姓名，也未見有何可辨識照片中指涉對象是誰的訊息，一般家長或民眾顯無從自該照片特定真實身分，難認班主任有使該幼童人格評價受貶損的故意。