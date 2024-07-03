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無牌車違停不作為任其離開 士林2警遭控圖利罪起訴被報停職

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警局士林分局社子派出所葉姓、應姓警員，前年8月在轄內處理車輛違停案，未依法製單告發，遭黃姓民眾指控涉嫌違反貪汙治罪條例，士林地檢署近日偵結起訴。

起訴指出，25歲葉男及32歲應男是社子派出所警員，2022年8月11日下午3時許處理賴姓民眾所駕無車牌汽車違規停車案，明知其違規行為不符「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」規定中，得施以勸導或免予舉發條件，2員已無裁量權，仍未依法製單告發，而令賴姓民眾駕車離開，使其免於受罰。

後因車輛違停檢舉人黃姓民眾在現場查看員警處理情形，發現2員為對違停車主開罰，進而向士林地檢署告發2員。

檢方調查，2員事後先辯稱「到場未發現」，又改稱「案發路段車輛壅塞所以先請賴移車」，但黃姓民眾出示的行車紀錄器畫面顯示，案發時相關路段無塞車情況，台北市警局交通警察大隊也函文指出，現場狀況並無免予舉發情形。

檢方認定，公務員執行主管或監督的事務應合法公正，不得圖利自己或其他私人，2員所為違反相同事項應予相同處理的平等原則，全案偵結依貪汙治罪條例圖利罪嫌起訴2員。

對此，士林分局今午表示，尊重檢方調查結果，將依警察人員人事條例報請停職2員，全力配合法院審理，將追究相關考監責任，持續加強法紀教育。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

警察 貪汙 違停

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