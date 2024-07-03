相隔19小時找上門...台南女被訴竊盜 「這理由」法官判無罪

台南胡姓女子被控去年11月30日晚間，竊取侯姓攤商在中山路上擺放衣物及飾品2袋、計約3萬7千多元，隨後即騎乘YouBike返回北區9樓居所，侯報警處理，經警調閱監視器影像，還原其逃逸路線，找上胡女，經當庭勘驗，法官認相隔19小時仍無法確切辨識影中人身分，判她無罪。

「我沒有竊盜」胡女堅詞否認竊盜，辯稱不知道監視器拍到的人是不是她。她說，警察有進來她當時住的居所搜索，並沒有查扣任何物品。

台南地院審理時當庭勘驗，認12月1日凌晨1時21分許有名女子推著推車，搭乘電梯往9樓，及警員隔天晚間20時09分至胡女居所訪查密錄器影像，檢方認該女子即為胡女。然而，電梯門開啟，該女子推著推車走出電梯左轉離開，因拍攝角度無法辨識樓層位置。

台南地院指出，警員案發隔天晚間至胡女9樓居所訪查，雖發現該居所門前有放置1台推車，但距離該名女子前晚用推車載運物品搭乘電梯時間，已相隔約19個小時，無法確認是否為同1台推車，縱屬同1台推車，因該台推車於警員訪查時是放置於公共空間，大有可能被其他人士來來去去使用。

同時，依警員密錄器影像截圖所顯示時間與侯遭竊取財物時間已間隔19個小時之久，但因監視器攝錄影像多呈模糊或衣著顏色失真情形，難以與胡女真實體態或衣著特徵仔細比對相似之處。

且監視器所攝得女子影像，將口鼻、面頰等處覆有口罩，遮掩大部分面容，僅露出頭髮末端、前額，臉部特徵甚少，上半身也為粉紅色外套覆蓋，顯露在外身體部位不多，難以與胡女五官、上半身或手部模樣相互比對。法官認舉證不足，認胡女無罪。