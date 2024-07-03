快訊

台鐵8高層懲處出爐！新自強號出軌 董座認了土石流前3分鐘「監控員去廁所」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

工安事故！聯成化科林園廠高溫蒸氣釀4傷 勒令停工、罰30萬

聯合報／ 記者林保光王昭月／高雄即時報導

聯成化學科技公司林園廠今天下午傳工安意外，4名員工遭外洩的高溫蒸氣燙傷，已不是第一次發生工安事故。高雄市政府勞工局立即依違反職業安全衛生法，對廠方裁罰30萬元罰鍰，並勒令肇災現場停工。

高雄市勞工局指出，聯成化科林園廠今天下午進行再沸器墊片更換作業時，疑未將開關閥或旋塞雙重關閉或設置盲板，以致高溫鄰苯二甲酐蒸氣外洩，造成4人受傷，勞檢處勒令現場立即停工，針對廠方違反職業安全衛生法第6條第1項，處30萬元罰鍰。

聯成化科已不是第一次發生工安事故，2021年1月29日晚間曾發生爆炸火警，火勢延燒3個多小時，因製程操作違規又出現應變機制疏漏等7項缺失，被高雄市環保局裁罰542萬元，肇災現場及30座危險性設備也受停工處分。

2021年5月16日聯成林園廠重啟製程，試車升溫升壓作業時，又發生製程破裂盤破裂，致黑煙冒出，加上洩漏毒性化學物質鄰苯二甲酐，濃度超標，又未在事故發生30分鐘內通報環保局，共被裁罰212萬元並勒令停工。

聯成化科生產苯酐、可塑劑和環保無毒無苯氫化可塑劑，並在大陸遼寧盤錦、廣東珠海及泰國、越南等地設廠，號稱苯酐及可塑劑產品，在大中華地區市占率30%，是全球最大製造及通路商。1988年設林園廠，1991年林園廠完成酜酸酐（PA）新建工程，年產能擴充至9萬公噸，2022年完成DINP可塑劑3萬公噸新建工程，可塑劑總年產能為13萬5000公噸。對於今天的工安事故，廠方暫未對外說明。

聯成化科林園廠傳4傷工安事故，勞檢處勒令停工。記者林保光／翻攝
聯成化科林園廠傳4傷工安事故，勞檢處勒令停工。記者林保光／翻攝
聯成化科林園廠傳4傷工安事故，勞檢處勒令停工。記者林保光／翻攝
聯成化科林園廠傳4傷工安事故，勞檢處勒令停工。記者林保光／翻攝

勞工局 工安 環保局 高雄市

延伸閱讀

新北性騷申訴多3.3倍 受害勞工進司法程序可獲最高29萬補助

苗縣環保局抽驗4處山泉水 3處大腸桿菌超標

彰化縣垃圾分類大抽查首日 不合格率43%退運6車

台中磁磚工人30樓墜落3樓露台亡 中市府勒令停工並法辦

相關新聞

周玉蔻爆東元「小三奪權」涉謗 法官將傳行政院發言人作證

東元電機爆經營權之爭，媒體人周玉蔻報導「小三奪權」指東元董事長邱純枝介入前董事長黃茂雄婚姻，邱提告，周依加重誹謗罪起訴；...

無牌車違停不作為任其離開 士林2警遭控圖利罪起訴被報停職

台北市警局士林分局社子派出所葉姓、應姓警員，前年8月在轄內處理車輛違停案，未依法製單告發，遭黃姓民眾指控涉嫌違反貪汙治罪...

兩歲幼童變「豬八戒」？家長怒告托育中心公然侮辱 1原因判不起訴

台中有家長將2歲多小孩送某私立托育中心，後雙方解除托育契約要求對方將小孩照片從臉書粉絲專頁移除，卻遭業者在孩子臉部放上「...

工安事故！聯成化科林園廠高溫蒸氣釀4傷 勒令停工、罰30萬

聯成化學科技公司林園廠今天下午傳工安意外，4名員工遭外洩的高溫蒸氣燙傷，已不是第一次發生工安事故。高雄市政府勞工局立即依...

「護國神醫」房產被女友賤賣 原獲賠2612萬二審卻逆轉

長年擔任台灣奧亞運國家隊醫、有「護國神醫」稱號的醫師林聖章，2018年借用王姓女友名義購入價值1966萬元的法拍屋，結果...

雲林非法禽流疫苗流入市面 防疫所：疫苗無法有效控疫

雲林地檢署檢察官程慧晶指揮海巡署彰化查緝隊及雲、嘉防疫單位，查獲雲林縣李姓男子透過淘寶網，從中國非法輸入禽流感疫苗及水禽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。