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工安事故！聯成化科林園廠高溫蒸氣釀4傷 勒令停工、罰30萬
聯成化學科技公司林園廠今天下午傳工安意外，4名員工遭外洩的高溫蒸氣燙傷，已不是第一次發生工安事故。高雄市政府勞工局立即依違反職業安全衛生法，對廠方裁罰30萬元罰鍰，並勒令肇災現場停工。
高雄市勞工局指出，聯成化科林園廠今天下午進行再沸器墊片更換作業時，疑未將開關閥或旋塞雙重關閉或設置盲板，以致高溫鄰苯二甲酐蒸氣外洩，造成4人受傷，勞檢處勒令現場立即停工，針對廠方違反職業安全衛生法第6條第1項，處30萬元罰鍰。
聯成化科已不是第一次發生工安事故，2021年1月29日晚間曾發生爆炸火警，火勢延燒3個多小時，因製程操作違規又出現應變機制疏漏等7項缺失，被高雄市環保局裁罰542萬元，肇災現場及30座危險性設備也受停工處分。
2021年5月16日聯成林園廠重啟製程，試車升溫升壓作業時，又發生製程破裂盤破裂，致黑煙冒出，加上洩漏毒性化學物質鄰苯二甲酐，濃度超標，又未在事故發生30分鐘內通報環保局，共被裁罰212萬元並勒令停工。
聯成化科生產苯酐、可塑劑和環保無毒無苯氫化可塑劑，並在大陸遼寧盤錦、廣東珠海及泰國、越南等地設廠，號稱苯酐及可塑劑產品，在大中華地區市占率30%，是全球最大製造及通路商。1988年設林園廠，1991年林園廠完成酜酸酐（PA）新建工程，年產能擴充至9萬公噸，2022年完成DINP可塑劑3萬公噸新建工程，可塑劑總年產能為13萬5000公噸。對於今天的工安事故，廠方暫未對外說明。
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