高雄公司非法堆「百噸廢棄物」 負責人遭判1年2月

高雄某工程公司邱姓負責人民國110年間擅自將超過100噸廢棄物堆置廠房內，遭檢警查獲起訴。橋院考量邱男已將廢棄物清理完成，依非法貯存廢棄物罪，處1年2月徒刑。可上訴。

台灣橋頭地方法院判決書指出，邱男為高雄某工程公司實際負責人，公司領有廢棄物清除許可內容中，並無貯存場或轉運站設置許可，他卻擅自從110年至111年間從公司承攬多案拆除工程，載運廢塑膠混合物、廢塑膠粒、營建土方等混合廢棄物到位於高雄市內廠房土地堆置。

法官調閱相關單位稽查紀錄、公司廢棄物清理計畫、警詢等內容發現，邱男以一車約20公噸、處理費用每公噸1萬元代價，在1年多期間，將總重超過160噸廢棄物非法載運到廠房內貯存，對生態環境及衛生造成不良影響。