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侵占律師公會9千萬 神鬼女會計哭訴「被律師排擠」：請不到辯護　

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北律師公會前女會計李雪琴被控侵吞公款6000多萬元判刑7年確定，律師公會查帳再查出她另暗槓2900多萬元，今年2月檢方依業務侵占罪二度起訴她；台北地院今天開庭，李女坦承犯行，哭稱請不到律師幫忙辯護。

被稱為「神鬼女會計」的李雪琴在律師公會帳項上動手腳，2次犯罪所得超過9000萬元，她今天向法官表示要找律師辯護，但律師都排擠她，法官則告訴李女，業務侵占罪不符合強制辯護，勸她可由家人代尋律師協助訴訟。

李雪琴前次被控1998年11月10日至2021年1月13日擔任台北律師公會會計時，以未入帳、短存或重複提領方式侵占6089萬元，再利用年度結帳時修改電腦系統，藉此掩飾挪用公款犯行。

前案一審李雪琴判處有期徒刑4年，不過，二審審理認為，李女犯罪期間長達8年，侵占款項有5458萬7263元未還，撤銷改判她有期徒刑7年確定，現已發監執行，台北律師公會繼續查帳，發現還公款被侵占，再次提告。

檢方查出，李雪琴另於2009年侵占830萬7068元、2010年侵占738萬4830元、2011年侵占784萬6979元、2012年侵占558萬4111元，共侵占2912萬2988元，再依業務侵占罪第2次起訴她。

法院今天開庭，李女與前案一樣承認犯罪，但強調沒有去核對犯罪金額，辯詞也與前案相同。李女說，她在電腦上修改紙本轉帳傳票，於電腦上更改後，相關月報表、季報表、半年度、全年度的損益表、資產負債表就會隨之更動，然後再列印出來完成記帳工作。

台北律師公會前女會計李雪琴。圖／聯合報系資料照片
台北律師公會前女會計李雪琴。圖／聯合報系資料照片

侵占 律師 負債

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