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嘉縣義竹鄉建設課長疑涉光電弊案 檢方聲押
嘉義縣義竹鄉公所建設課曾姓課長涉及光電弊案，涉嫌向綠能光電業者要求賄賂，嘉義檢調昨天執行搜索，帶回曾男及業者等人偵訊。檢方今天複訊後，以有串證之虞等向法院聲押曾男，其他人請回。經嘉義地院訊問後，下午裁定羈押禁見。
檢調調查，綠能光電業者謝男、張男在嘉義縣義竹鄉承包大型光電工程，曾姓課長覬覦光電工程龐大利益，去年底涉嫌向業者索取部分工程施作，意圖從中牟取不當利益。今年1月間，因有一處案場尚未取得農業設施容許使用，即進行整地及基樁搭設，違反區域計畫法的非都市土地使用管制規定，遭罰款6萬元。曾姓課長得知後，疑似要求賄賂或其他不正當利益。
檢調表示，嘉義縣調查站據報調查，由嘉義地檢署檢察官江炳勳指揮偵辦，曾男涉及貪汙治罪條例，昨天分別前往曾男住處、辦公室等處執行搜索，並帶回曾男以及業者謝男、張男等人到案說明。
檢方今天凌晨複訊後，將曾男有滅證、勾串證人共犯之虞，向嘉義地方法院聲請羈押，其他人等請回。
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