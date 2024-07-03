面臨財產有關的犯罪 竊盜罪與侵占罪不同

民眾於工作或生活中，如面臨財產有關的犯罪，有分辨《刑法》中的竊盜罪與「侵占罪」的必要。

示意圖／ingimage

★認識竊盜罪

首先談到「竊盜罪」，對於該罪，民眾應知道「普通竊盜罪」、「竊占罪」與「加重竊盜罪」之分；謹分述如下：

一、普通竊盜罪

乃指意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人的「動產」，其法定本刑為五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金（《刑法》第320條第1項）。

二、竊占罪

乃指意圖為自己或第三人不法之利益，而竊占他人的「不動產」，

其法定本刑亦為五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金（《刑法》第320條第2項）。

三、加重竊盜罪

乃指涉犯「竊盜動產」、「竊占不動產」，而有下列情形之一者：(一)侵入住宅或有人居住的建築物，船艦或隱匿其內而犯之者；(二)毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之；(三)攜帶兇器而犯之；(四)結夥「三人」以上而犯之；𣄃乘火災、水災或其他災害之際而犯之；𡠪在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸的舟、車、航空機之內而犯之（《刑法》第321條第1項）；構成「加重竊盜罪或「加重竊占罪」，其法定刑為六月以上五年以下有期徒刑，的併科五十萬元以下罰金。

又民眾還須瞭解「竊盜罪」的犯罪構成要件須在主觀上有「竊盜故意」及「不法所有的意圖；而在客觀不法構成要件，須針對他人的動產，即該動產非行為人自己單獨所有，屬於他人所有或持有的動產，且該動產非「無主物」（註一）；除此之外，還須有「竊取」行為（註二），即行為人未經本人同意或違背本人的意思，破壞別人對於動產的「持有」，而另外建立自己對於該動產的「持有」。

再者，《刑法》第320條第2項「竊占罪」在目前實務上常見於區分所有建物的「法定空地」、「屋頂平台」；由於法定空地屬於區分所有權人「共有」（註三）；「屋頂平台」亦為區分所有建物之所有權人「共有」。而實務上，對於《刑法》第320條第2項所規定竊占「他人」的不動產，乃指他人所有、管理、占有的不動產，至於行為人與他人共有（包括公同共有）（註四），是否屬於竊占罪所稱的「他人之不動產」？最高法院17年10月27日民刑庭會議決議謂：「一部分為他人所有者，亦以他人所有物論」，又最高法院51年台上字第3495號、62年台上字第1803號判例也認共有人不顧「其他共有人」的利益，而就共有物的全部或一部任意使用收益，與侵害他人的所有權同（註五）；所以，行為人與第三人共有的不動產也屬於竊占罪所稱之「他人的不動產」。

★認識侵占罪

瞭解竊盜罪，竊占罪後，接著探討「侵占罪」。民眾應先知道「普通侵占罪」、「業務侵占罪」、「公務、公益侵占罪」與「侵占脫離物罪」之分；謹分述如下：

一、普通侵占罪

乃指意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占自己持有他人之物者，其法定刑為五年以下有期徒刑，拘役或科或併科三萬元以下罰金（《刑法》第335條第1項）。

二、業務侵占罪

乃指意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占自己在業務上所持有之物者（註六），其法定刑為六月以上五年以下有期徒刑，得併科九萬元以下罰金（《刑法》第336條第2項）。

三、公務或公益侵占罪

乃指意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占對於「公務」上或因「公益」所持有之物（註七）；其法定刑為一年以上七年以下有期徒刑，得併科十五萬元以下罰金（《刑法》第336條第1項）。

四、侵占脫離物罪

（本文出自《刑事官司與狀例》） 乃指意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占「遺失物」、「漂流物」或其他離本人所持有之物者，其法定刑為一萬五千元以下罰金（《刑法》第337條）。

對於前述「侵占罪」的行為主體須限於自己持有他人之物，所以屬於「純正身分犯」，如果「未具身分者」與「有身分者」共同實施侵占的行為，則依《刑法》第31條第1項：「因身分或其他特定關係成立之罪，其共同實行、教唆或幫助者，雖無特定關係，仍以正犯或共犯論。……」（註八）處理，即仍須論罪。

以上針對「竊盜罪」、「竊占罪」及「侵占罪」的說明供讀者參酌運用。最後筆者還要提醒在實務上處理案件時，尚須注意者，因前述犯罪原則上屬於「非告訴乃論之罪」，但如果是於直系親屬、配偶或同財共居親屬之間，犯前述犯罪，則須「告訴乃論」（依《刑法》第324條第1項、第338條）；故應於知悉犯人之時起，「六個月」的「告訴期間」內提出告訴，才能訴追（《刑事訴訟法》第237條第1項）。

註一：張麗卿撰：〈竊盜與搶奪的界線〉乙文，載蔡墩銘主編：刑法爭議問題研究，頁503，民國88年2月初版一刷，五南圖書公司出版。

註二：所謂「竊取」，乃指乘人不知，不告而取他人的財物，使脫離所有人或持有人的監督權，而移置於自己或第三人的實力支配之下，雖不限於以「秘密」的方法行之，但通常具有「密行」的性質。參見曾淑瑜著：刑法分則實例研習──個人法益之保護，頁198，2004年10月初版一刷，三民書局發行。

註三：「共有」乃指數人共有一物，不同於「單獨所有」；又共有可分為「分別共有」（《民法》第817條）與「公同共有」之分（《民法》第827條）。

註四：依「法律」規定、「習慣」或「法律行為」，或一「公同關係」的數人，基於其「公同關係」，而共有一物者，為「公同共有人」（《民法》第827條）。

註五：曾淑瑜著：刑法分則問題研究(一)，頁161，1998年11月初版，翰蘆圖書公司出版。

註六：「業務上持有之物」乃指因執行業務，而持有他人之物者，在此所稱的「業務」必須基於社會生活上的地位，反覆從事受委託持有或保管他人之物的事務。

註七：「公務上持有之物」乃指基於公務上的原因而持有之物；「公益上持有之物」乃指其物係因「公益上的原因」而持有，從而加以侵占。

註八:《刑法》第31條第1項: 因身分或其他特定關係成立之罪，其共同實行、教唆或幫助者，雖無特定關係，仍以正犯或共犯論。但得減輕其刑。