紅轉綠燈沒馬上騎走被後車叭 他怒停機車擋汽車5千元飛了

台南一名張姓男子在去年底，騎機車行經南市北區某路口等紅燈時，因燈號轉綠而張未立即起步，後方車輛於是按喇叭示意，未料張竟爆氣，當場把機車停在黃姓車主前方，還走到駕駛座旁大力敲打車窗，台南地院依強制罪判處張男罰金5千元、得易服勞役。

判決書指出，張姓男子去年11月19日中午，騎機車行經南市北區育德路與立賢路一段的路口停等紅燈，當燈號由紅轉綠時，張沒有馬上往前騎，後方開車的黃姓男子於是按喇叭提醒，卻引發張男不滿，直接把機車停在黃的車輛前面，導致黃無法前行，張還拍打黃的駕駛座車窗，黃姓男子不滿提告，張被檢方依強制罪嫌起訴。