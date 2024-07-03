家人遇詐立志當警察 彰化女實習生首次出擊逮車手

中央社／ 彰化3日電

112年警察特考女實習生郭子瑤因家人曾遇詐騙，立志當警察，近日首次參與彰化縣警察局田中分局田中派出所圍捕詐騙車手行動，順利逮獲犯嫌，保住民眾血汗錢50萬元。

田中派出所長石竣帆今天告訴媒體，日前接獲民眾報案，指其父親蕭姓老翁遭詐騙集團以假投資手法詐騙，並相約在住家面交新台幣50萬元。

警方請求蕭姓老翁配合，協助誘捕面交車手，之後警方在其住家附近埋伏，待羅姓車手現身與蕭姓老翁進行面交時，警方立即逮捕羅嫌，當場查扣手機、識別證、交易收據及現金50萬元等證物，羅嫌經警訊後依涉詐欺罪嫌移請彰化地檢署偵辦。

到田中派出所實習2個月的郭子瑤表示，她的家人也曾遇到詐騙，幸好家人很機警沒上當；她有親戚是警察，不斷鼓勵她能成為打擊犯罪的一份子。

郭子瑤說，現今詐騙案件多，學長姐仍很有耐心向被害人了解案件過程，同時也安撫被害人，並告訴她如何規劃埋伏地點及人員配置，車手出現後就立刻衝進去逮捕犯嫌，很刺激、很新鮮，也很高興幫被害人攔詐50萬元。

詐騙集團 警察 車手

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