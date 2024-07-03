快訊

睽違20年！日本今天正式發行「令和新鈔」

出國逛藥妝店狂採購攜入境 踩1紅線最重恐罰百萬

高中職將有「身心調適假」 家長團體支持、籲教部對症下藥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／連結車依法加裝行車紀錄 申訴超速卻無法被採證

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導

立委蔡易餘、王美惠、陳冠廷與黃捷上午在立法院舉行「駕駛依法加裝大餅只保受罰不保申訴」記者會，指接獲多位職業駕駛陳情，在國一南下68K遭測速照相拍攝顯示超速，單一測速照相機拍攝的超速自112年10月至12月近200案例。遭測速照相拍攝超速的大型聯結車，依法加裝的大餅（即行車紀錄器）顯示均在速限內，並提出GPS定位、ETC等輔證，也未顯示有超速的狀況。歷經多次協調，交通部裁決機關仍認為，照相機檢測沒有問題，無法採認駕駛依法加裝的大餅等多項證據。

陳情的大型連結車周姓駕駛表示，大型連結車依法安裝的測速器（大餅）是合格的，但上面的姓名、日期是手寫的，可能有造假，所以去申請GPS和遠通的ETC來佐證，就時間與日期進行比較，比對後是同一天同日期。本以為可申訴通過，但還是申訴未果，所以才請立委幫忙陳情。因為此事件，嚴重影響職業大貨車的生計。自己二個月就收到兩張罰單，一張扣二點。交通違規記點制度1年累積12點就要被吊扣駕照，就沒辦法生活、賺錢，生計就出問題。

周姓駕駛（左）表示，大型連結車依法安裝的測速器（大餅）是合格的，但上面的姓名、日期是手寫的，可能有造假，所以去申請GPS和遠通的ETC來佐證。記者黃義書／攝影
周姓駕駛（左）表示，大型連結車依法安裝的測速器（大餅）是合格的，但上面的姓名、日期是手寫的，可能有造假，所以去申請GPS和遠通的ETC來佐證。記者黃義書／攝影
立委蔡易餘（中）、王美惠（左）與黃捷（右）上午在立法院舉行「駕駛依法加裝大餅只保受罰不保申訴」記者會，指遭測速照相拍攝顯示超速，遭測速照相拍攝超速的大型聯結車，依法加裝的大餅(即行車紀錄器)顯示均在速限內，並提出GPS定位、ETC等輔證，也未顯示有超速的狀況。交通部裁決機關仍認為，無法採認駕駛依法加裝的大餅等多項證據。記者黃義書／攝影
立委蔡易餘（中）、王美惠（左）與黃捷（右）上午在立法院舉行「駕駛依法加裝大餅只保受罰不保申訴」記者會，指遭測速照相拍攝顯示超速，遭測速照相拍攝超速的大型聯結車，依法加裝的大餅(即行車紀錄器)顯示均在速限內，並提出GPS定位、ETC等輔證，也未顯示有超速的狀況。交通部裁決機關仍認為，無法採認駕駛依法加裝的大餅等多項證據。記者黃義書／攝影

測速 職業 陳冠廷

延伸閱讀

未來政治領袖民調 縣市長組陳其邁居冠、盧秀燕第二

高虹安又陷盜圖風波 黃捷高舉一物喊「這不是AI芒果」台下笑了

影／林右昌批國台辦「非常荒謬」 柯志恩：不須這樣挑釁

國會改革覆議遭否決…綠營號召「Call爆藍委」 嘉縣黨幹部台下睡一片

相關新聞

新北性騷申訴多3.3倍 受害勞工進司法程序可獲最高29萬補助

台灣#MeToo浪潮促使政府啟動性平三法修法，新北市勞工局統計，自3月8日修法後至6月底性騷擾申訴案件為27件，較去年同...

8退除役官兵犯國安法退除給與4034萬未繳回 邢泰釗下令落實追！

民進黨立委指觸犯國安法案的退除役官兵有4034萬元退除給與未受追繳，最高檢察署日前召開會議因應；檢察總長邢泰釗會中表示，...

影／連結車依法加裝行車紀錄 申訴超速卻無法被採證

立委蔡易餘、王美惠、陳冠廷與黃捷上午在立法院舉行「駕駛依法加裝大餅只保受罰不保申訴」記者會，指接獲多位職業駕駛陳情，在國...

台南檢警連續2年查緝海上賽鴿賭博 動保團體讚帶頭示範

台南檢警及動保處接連2年偵破兩起海上賽鴿賭博案，其中麻豆新世紀賽鴿聯合會以虛擬鴿舍頭人頭鴿舍造假外，透過更換賽鴿、偽造成...

藉購買山坡地逃稅未補繳外加罰款 3筆山坡地收歸國有

台北市一家開發資產管理公司，購買新北市貢寮區購買84筆山坡地，國稅局查出業者申報購購地成本灌水稅，核課營利事業所得稅及罰...

柴犬咬死養了15年的貴賓…台中寵物旅館判賠飼主8萬元

台中某寵物旅館受託寄養2隻貴賓狗時，未妥善看管、鎖好房門，導致1隻柴犬撞開門後衝出咬死其中1隻貴賓，簡姓飼主慟失養了15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。