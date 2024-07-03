影／連結車依法加裝行車紀錄 申訴超速卻無法被採證

立委蔡易餘、王美惠、陳冠廷與黃捷上午在立法院舉行「駕駛依法加裝大餅只保受罰不保申訴」記者會，指接獲多位職業駕駛陳情，在國一南下68K遭測速照相拍攝顯示超速，單一測速照相機拍攝的超速自112年10月至12月近200案例。遭測速照相拍攝超速的大型聯結車，依法加裝的大餅（即行車紀錄器）顯示均在速限內，並提出GPS定位、ETC等輔證，也未顯示有超速的狀況。歷經多次協調，交通部裁決機關仍認為，照相機檢測沒有問題，無法採認駕駛依法加裝的大餅等多項證據。

陳情的大型連結車周姓駕駛表示，大型連結車依法安裝的測速器（大餅）是合格的，但上面的姓名、日期是手寫的，可能有造假，所以去申請GPS和遠通的ETC來佐證，就時間與日期進行比較，比對後是同一天同日期。本以為可申訴通過，但還是申訴未果，所以才請立委幫忙陳情。因為此事件，嚴重影響職業大貨車的生計。自己二個月就收到兩張罰單，一張扣二點。交通違規記點制度1年累積12點就要被吊扣駕照，就沒辦法生活、賺錢，生計就出問題。 周姓駕駛（左）表示，大型連結車依法安裝的測速器（大餅）是合格的，但上面的姓名、日期是手寫的，可能有造假，所以去申請GPS和遠通的ETC來佐證。記者黃義書／攝影 立委蔡易餘（中）、王美惠（左）與黃捷（右）上午在立法院舉行「駕駛依法加裝大餅只保受罰不保申訴」記者會，指遭測速照相拍攝顯示超速，遭測速照相拍攝超速的大型聯結車，依法加裝的大餅(即行車紀錄器)顯示均在速限內，並提出GPS定位、ETC等輔證，也未顯示有超速的狀況。交通部裁決機關仍認為，無法採認駕駛依法加裝的大餅等多項證據。記者黃義書／攝影