高雄2男租屋挖比特幣偷電400萬元 判2年半及2年定讞

王姓、蘇姓男子為設置比特幣挖礦機房，在高雄、新竹承租4間房屋並竄改電表偷電約新台幣400萬元，王男、蘇男一審各被判3年4月、3年；高雄高分院改輕判2年半、2年，定讞。

一審橋頭地方法院審理時，法官審酌王男矢口否認犯行，蘇男僅承認部分犯行，也未賠償台電損失，據此依2人4次犯行所涉詐欺、毀損等罪，判王男3年4個月、蘇男3年徒刑；2人上訴二審時改口願分期賠償台電損失，但遭台電拒絕。

高等法院高雄分院審理時，2人坦承所有犯行，並表明願與台電和解賠償，法官考量犯後態度良好，改判王男2年6個月、蘇男2年徒刑。全案定讞。