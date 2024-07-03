台南檢警連續2年查緝海上賽鴿賭博 動保團體讚帶頭示範

台南檢警及動保處接連2年偵破兩起海上賽鴿賭博案，其中麻豆新世紀賽鴿聯合會以虛擬鴿舍頭人頭鴿舍造假外，透過更換賽鴿、偽造成績等手段詐取彩金，涉嫌不法利益4億多元，上月底檢方起訴46人，台灣動保團體今表揚有功人員，直言這對台灣司法偵辦賽鴿案有帶頭示範重大意義。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳、台灣鳥類救援協會秘書長吳羽心上午10時許赴南檢，表揚南檢、檢察官陳鋕銘、台南市刑警大隊分隊長黃俊璟、動保處等人員，感謝他們率先以保護動物目的，接連兩年偵破兩起導致大量賽鴿死亡的海上賽鴿賭博案件，彰顯動保法尊重動物生命，禁止以動物賭博規定。

何宗勳說，台灣海上殘忍賽鴿國際知名，不但是台灣之恥，也對鴿子生命造成極大傷害，檢察官陳鋕銘，起訴去年查的新世紀鴿會，扣押賽鴿734羽，偵查中台南市動保處及動保團體志工參與協助檢驗及保全賽鴿，檢察官起訴書要求聲請沒收賽鴿，這是台灣史上第1例聲請沒收賽鴿案，對台灣司法偵辦賽鴿案有帶頭示範重大意義。隨後，今年6月又查扣1億多是佳里地區的鴿會賭博案。

吳羽心提到，台灣賽鴿產業不人道的內幕眾所皆知，並以今年台南警方今年查獲佳里地區鴿會紀錄顯示，該鴿會今年春季賽資格第1關有1349隻參賽，到正三關僅剩15隻完賽而提早結束比賽，過程中有高達1000餘隻賽鴿折翼，歸返率僅1.11%，而春季賭金高達5600萬元。

她說，未歸返的鴿子，有的迷路失蹤，有的因體力不支或其他因素而掉落死亡。即便是少數成功回到鴿舍的鴿子，也可能滿身是傷。

何宗勳也說，動保團體呼籲終止殘忍賽鴿已久，去年於環境會議跟總統建言，但各部會以「公海」無法可管，事不關己。今年4月22日動團再度建言，農業部長陳駿季首次當兩位前後總統承諾，這是要帶鋼盔來處理，在陸上與與海上賽鴿，他會優先處理海上賽鴿。