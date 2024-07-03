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藉購買山坡地逃稅未補繳外加罰款 3筆山坡地收歸國有

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

台北市一家開發資產管理公司，購買新北市貢寮區購買84筆山坡地，國稅局查出業者申報購購地成本灌水稅，核課營利事業所得稅及罰鍰合計3126萬多元。張姓負責人以名下3筆貢寮山坡地擔保，但未兌現分期繳納承諾。行政執行署宜蘭分署今天表示，這3筆土地經3拍流標，由移送的國稅機關以底價474萬元承受，收歸國有。

財政部台北國稅局中正分局稽查發現台北市中正區，一家資產管理公司申報高價向第3人購買貢寮土地共84筆，藉以墊高營業成本，降低盈利逃稅，核課營利事業所得稅及罰鍰3126萬3007元，並因業者未繳納，移送行政執行署台北分署執行。

宜蘭分署說，這家資產管理公司張姓女負責人在2018間辦理分期繳納，並以名下土地為擔保，但後來未持續繳納。由於擔保土地位在貢寮，所以囑託宜蘭分署執行土地拍賣作業。

張女提供擔保的貢寮區下雙溪段坑子內128、228、229地號土地，合計1959坪，前兩次拍賣乏人問津，7月1日上午在基隆行政執行官辦公室第3次拍賣，底價共474萬元換算，每坪2420元即可到手，仍無人應買流標，移送機關聲明以底價承受，收歸國有。

一家開發資產管理公司欠繳營所稅及罰鍰3126萬多元，行政執行署宜蘭分署3度拍賣業者提供擔保的山坡地都流標，由移送機關以底價474萬元承受，收歸國有。圖／宜蘭分署提供
一家開發資產管理公司欠繳營所稅及罰鍰3126萬多元，行政執行署宜蘭分署3度拍賣業者提供擔保的山坡地都流標，由移送機關以底價474萬元承受，收歸國有。圖／宜蘭分署提供
一家開發資產管理公司欠繳營所稅及罰鍰3126萬多元，行政執行署宜蘭分署3度拍賣業者提供擔保的山坡地都流標，由移送機關以底價474萬元承受，收歸國有。圖／宜蘭分署提供
一家開發資產管理公司欠繳營所稅及罰鍰3126萬多元，行政執行署宜蘭分署3度拍賣業者提供擔保的山坡地都流標，由移送機關以底價474萬元承受，收歸國有。圖／宜蘭分署提供
一家開發資產管理公司欠繳營所稅及罰鍰3126萬多元，行政執行署宜蘭分署3度拍賣業者提供擔保的山坡地都流標，由移送機關以底價474萬元承受，收歸國有。圖／宜蘭分署提供
一家開發資產管理公司欠繳營所稅及罰鍰3126萬多元，行政執行署宜蘭分署3度拍賣業者提供擔保的山坡地都流標，由移送機關以底價474萬元承受，收歸國有。圖／宜蘭分署提供
一家開發資產管理公司欠繳營所稅及罰鍰3126萬多元，行政執行署宜蘭分署3度拍賣業者提供擔保的山坡地都流標，由移送機關以底價474萬元承受，收歸國有。圖／宜蘭分署提供
一家開發資產管理公司欠繳營所稅及罰鍰3126萬多元，行政執行署宜蘭分署3度拍賣業者提供擔保的山坡地都流標，由移送機關以底價474萬元承受，收歸國有。圖／宜蘭分署提供

貢寮 資產

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