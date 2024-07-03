柴犬咬死養了15年的貴賓…台中寵物旅館判賠飼主8萬元

台中某寵物旅館受託寄養2隻貴賓狗時，未妥善看管、鎖好房門，導致1隻柴犬撞開門後衝出咬死其中1隻貴賓，簡姓飼主慟失養了15年的愛犬，對王姓負責人提告求償30萬元，王雖稱是員工疏失，但法院認為他應負責，考量寵物與飼主情感不亞於家人，判王姓負責人應給付簡8萬多元，可上訴。

簡姓飼主控訴，他2023年3月21日寄養2隻貴賓犬到寵物旅館，並和王姓負責人約定，需帶2隻狗到戶外放風、大小便，未料同月28日王卻違約，任由張姓員工將2隻狗放出到住宿區的走道後，隨即命張到2樓美容區幫忙，導致2隻貴賓狗當下都無人看顧。

簡也說，張姓員工又因疏忽沒將獨立房間上鎖，導致住宿區內1隻柴犬撞開房門，衝出來攻擊他的貴賓狗，釀其中1隻被咬死、1隻耳朵撕裂傷，連同貴賓狗價值6萬元、喪葬、醫療及精神撫慰金等，一共向寵物旅館、王姓負責人求償30萬元。

王姓負責人抗辯稱，其經營寵物旅館提供寵物休憩空間、公共空間，提供寵物舒適環境，也明確要求員工同一時間內，公共空間僅能有1隻寵物活動，期間各寵物休憩室門都要緊閉，認為應是張姓員工的疏失，自己已有對員工教育訓練，自己本身無過失。

台中地院審酌，當時因寵物旅館張姓員工未確實把門鎖好，才導致柴犬撞開門跑出來咬死、傷貴賓，至於王姓負責人辯稱有對員工教育訓練，也提出工作內容清單為證。

但法院根據該清單，發現僅陳列各班別工作人員作業流程，及旅館、美容部應注意事項，並無對張執行職務的監督行為，王也未能舉證對張監督已盡相當注意，應依民法第188條第1項規定，雇用人與行為人連帶負損害賠償責任。

法院也說，隨著社會少子化、高齡化及人際關係疏離，飼養寵物比例升高，也是很多人排解寂寞、舒壓方式，更將寵物視為家庭成員，飼主與寵物情感聯繫，不同於其他無生命之物的情感連結與親密關係，更不亞於家人，應能獨立評價為飼主的「其他人格法益。」