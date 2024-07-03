8退除役官兵犯國安法退除給與4034萬未繳回 刑泰釗下令落實追！
民進黨立委指觸犯國安法案的退除役官兵有4034萬元退除給與未受追繳，最高檢察署日前召開會議因應；檢察總長刑泰釗會中表示，退除役官兵犯內亂、外患、國家安全法案已嚴重影響國安，如能追繳給與可產生警惕作用。
今年3月6日立委林楚茵、沈伯洋等在立法院質詢說，有15名退除役官兵的退除給與應追繳5080萬元，不過，其中有4034萬元、比率高達近8成未追繳完成；至5月31日止有8名涉案退除役官兵移送法務部行政執行署執行，仍追繳無著。
為此，最高檢察署上月26日召開「追繳涉案退除役官兵退除給與」專案會議，就如何有效追繳違反國家安全法等案件退除役官兵退除的給與交換意見，並做出具體共識決議。
最高檢今天表示，會議決議落實4項追繳流程，包括：
1. 退輔會定期向法務部資訊處調取支領定期俸金人員領受資格查驗作業相關資料，以取得退除役官兵涉及國家安全法等案件的判決案號、罪名與裁判情形。
2. 退輔會依資料函知國防部人事權責機關；3. 國防部人事權責機關可依資料向司法院調取有罪確定判決正本，儘速進行涉案退除役官兵退除給與剝奪或減少的核定後，再交退輔會處理；4. 退輔會續行追繳退除給與程序。
最高檢也表示，為避免遺漏，已建議退輔會由以下3個管道來進行稽核，包括1.新聞報導；2.司法院法學資料檢索系統；3.經由退輔會與法務部資訊處每月一次領受人查驗比對資料進行比對。
最高檢表示，將建請研處精進作為，建議退輔會與相關機關討論、研處，領受人就違反國家安全法等案件第一審判決有罪時須有的因應作為。
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