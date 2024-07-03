桃園市前議員王浩宇及3網友轉發「無良公關公司」貼文 北檢偵結不起訴

前年九合一選舉期間，臉書粉專「無良公關公司」張貼出處不詳的網軍建置計畫企劃書，文件含有時任國民黨台北市長候選人蔣萬安等人的偽簽，國民黨提告民進黨前桃園市議員王浩宇、轉發貼文的廖姓、方姓及楊姓網友等4人，涉犯刑法之偽造文書、加重誹謗、公職人員選舉罷免法之意圖使人不當選等罪嫌。台北地檢署今偵結，因罪嫌不足，全案處分不起訴。

2022年間，「無良公關公司」粉專經營者張朝龍、陳冠宇等人，在不詳地點以不詳方式製作「網軍建置計畫企劃書」文件，內含「建請重點針對民進黨北部地區縣市長候選人建置攻擊性議題計畫」、「導師介紹：擬邀講師名單：文傳會主委洪孟楷、文傳會副主委黃子哲、國發院長林奕華、韓國瑜、蔣萬安等」、「縣市長候選人進攻計畫」等，於文件偽造時任台北市議員徐巧芯、李德維、洪孟楷、蔣萬安等人簽名。

檢方指出，王浩宇、廖姓、方姓及楊姓網友等4人，分別於同年9月至11月間，各自於臉書轉發該貼文。國民黨、國民黨主席朱立倫、林奕華、李德維、洪孟楷及徐巧芯認為，該文為不實內容，王浩宇等人傳遞謠言造成名譽受損，提告王浩宇涉犯刑法之偽造文書、偽造署押，另提告王浩宇及3名民眾涉犯刑法之加重誹謗、公職人員選舉罷免法之意圖使人不當選等罪嫌。

檢方指出，王浩宇涉嫌偽造文書部分，前案曾偵辦，該文件於案發前數小時已遭多個臉書帳號轉發過，顯見有其他出處，難認該文件由陳冠宇偽造，而王浩宇與陳冠宇轉貼文時間相近，王浩宇是否有參與偽造文件，已有疑問。

此外，檢方指出，前案偵辦查悉偽造文件簽名者，是透過不詳方式蒐集李德維、洪孟楷、徐巧芯及蔣萬安的簽名圖檔後，再剪貼至本案文件，考量王浩宇非有能力辨識簽名真假的專業人士，因此誤信文件為真，非違常情，另王浩宇轉貼文有表示「這是真的假的？」則是質疑與公共事務，難認有攻擊國民黨等的惡意。