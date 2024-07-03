國防大學副教授詐領鐘點費近6千元 認罪獲緩起訴

郭姓男子111年8月起擔任國防大學專任副教授，去年涉嫌詐領超時授課時數鐘點費新台幣5985元；士檢考量郭男坦承犯行，並返還犯罪所得，日前處分郭男緩起訴1年。

士林地檢署緩起訴處分指出，郭男自民國111年8月間受聘擔任國防大學專任副教授，每月基本授課時數28小時，若當月有超課時數，每小時可領鐘點費855元。

郭男涉嫌於112年9月間指示不知情助教，把未超時授課的7小時，計入當月時數中，成功詐領鐘點費5985元；事後郭男遭到內部檢舉，已全數返還詐領款項。

案經憲兵指揮部士林憲兵隊獲報後，依貪污治罪條例公務員利用職務上機會詐取財物罪嫌移送偵辦；郭男到案後坦承犯行。

檢察官認為，依據最高法院見解，認定郭男請領超課時數鐘點費的行為與過程，是基於公務員與國家間的薪資關係，利用行政機關員工身分虛列名目而詐取不法所得，並未利用職權，也就未構成貪污罪，而應以刑法詐欺罪嫌論處。