國防大學副教授詐領鐘點費近6千元 認罪獲緩起訴
郭姓男子111年8月起擔任國防大學專任副教授，去年涉嫌詐領超時授課時數鐘點費新台幣5985元；士檢考量郭男坦承犯行，並返還犯罪所得，日前處分郭男緩起訴1年。
士林地檢署緩起訴處分指出，郭男自民國111年8月間受聘擔任國防大學專任副教授，每月基本授課時數28小時，若當月有超課時數，每小時可領鐘點費855元。
郭男涉嫌於112年9月間指示不知情助教，把未超時授課的7小時，計入當月時數中，成功詐領鐘點費5985元；事後郭男遭到內部檢舉，已全數返還詐領款項。
案經憲兵指揮部士林憲兵隊獲報後，依貪污治罪條例公務員利用職務上機會詐取財物罪嫌移送偵辦；郭男到案後坦承犯行。
檢察官認為，依據最高法院見解，認定郭男請領超課時數鐘點費的行為與過程，是基於公務員與國家間的薪資關係，利用行政機關員工身分虛列名目而詐取不法所得，並未利用職權，也就未構成貪污罪，而應以刑法詐欺罪嫌論處。
檢察官指出，由於郭男始終坦承犯行、深表悔悟，並已繳回所詐領款項，相信歷經司法偵查程序應有所警惕，且考量郭男犯行所生危害非鉅，犯罪情節尚屬輕微，因此日前予以緩起訴處分，期間為1年。
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