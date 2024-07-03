嘉縣義竹鄉建設課長涉光電弊案 檢方聲押

嘉義縣義竹鄉公所建設課長曾姓男子涉及光電弊案，涉嫌向綠能光電業者要求不當利益，嘉義檢調昨天執行搜索，帶回曾男及業者等人。檢方今天複訊後，聲押曾男，其他人請回。

嘉義檢調表示，綠能光電業者謝姓及張姓男子在嘉義縣義竹鄉承包大型光電工程，義竹鄉公所建設課長曾男覬覦光電工程龐大利益，去年底涉嫌向業者索取部分工程施作，意圖從中牟取不當利益。

檢調指出，義竹鄉的大型光電工程於今年1月間，因有一處案場尚未取得農業設施容許使用，即進行整地及基樁打設，違反區域計畫法的非都市土地使用管制規定，遭罰款新台幣6萬元，因此，曾男則要求業者找蔡姓男子等人解決。

曾男疑似要求賄賂或其他不正當利益，調查局嘉義調查站據報調查，並由嘉義地檢署檢察官江炳勳指揮偵辦，曾男涉及貪污治罪條例，檢察官昨天指揮調查官分別前往曾男住處、辦公室等處執行搜索，並帶回曾男，以及業者謝男、張男等人到案說明。