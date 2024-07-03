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雲林物流業者淘寶下單 大陸空運私入3千瓶禽流感疫苗被起訴

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣李姓男子以物流公司為名，透過網路淘寶購物網，向中國購得343箱共3000多瓶禽流感疫苗，並以空運來台，雲林地檢署指揮海巡署彰化查緝隊，到李男設在嘉義的物流營業，查扣千餘瓶疫苗，並追查已販售的疫苗，檢方指出，李男過去曾有販售禁藥前科，他以進口各種食品為名夾帶禁藥進口，從中牟利。今天被依違反動物用藥品管理法起訴。

雲林地檢署接獲情資，指揮海巡署偵防分署彰化查緝隊，偵辦雲林李姓男子，涉嫌自大陸地區違法輸入禽流感疫苗，今年3月間會同動植物防疫檢疫署、嘉義縣及雲林縣動植物防疫所等單位進行搜索，在嘉義李嫌的物流公司營業所，查獲禽流感疫苗共1119瓶（每瓶250ml）。

主任檢察官朱啟仁指出，李嫌有販售禁藥前科，明知我國禁止對禽隻施打禽流感疫苗及水禽小病毒抗體疫苗等動物用藥，凡未經主管機關核准擅自輸入者，即被視為動物用禁藥，經查李嫌從今年2月初，透過大陸地區電商平台「淘寶網」下單購買濃縮禽流感疫苗及水禽小病毒抗體疫苗後，由位於大陸地區的賣家，陸續於今年2月至3月間，自中國地區將濃縮禽流感疫苗及水禽小病毒抗體疫苗共343箱（每箱10瓶）以集貨空運方式運送至台灣再轉送至某物流公司嘉義營業所。

檢方指出，李嫌以進口各種食品類掩護將禁藥夾帶其中，每瓶以550元購得，在台灣以每瓶約700元販售給各飼養場，賺取約一、兩百差價，追查已有轉讓8箱給吳姓、楊姓畜養場。檢方今天偵查終結依違反動物用藥品管理法輸入動物用禁藥罪嫌起訴。

雲林地檢署指揮海巡彰化查緝隊在嘉義查獲大批非法大陸動物疫苗。圖／雲林地檢署提供
雲林地檢署指揮海巡彰化查緝隊在嘉義查獲大批非法大陸動物疫苗。圖／雲林地檢署提供
雲林地檢署指揮海巡彰化查緝隊在嘉義查獲大批非法大陸動物疫苗。圖／雲林地檢署提供
雲林地檢署指揮海巡彰化查緝隊在嘉義查獲大批非法大陸動物疫苗。圖／雲林地檢署提供
雲林地檢署指揮海巡彰化查緝隊在嘉義查獲大批非法大陸動物疫苗。圖／雲林地檢署提供
雲林地檢署指揮海巡彰化查緝隊在嘉義查獲大批非法大陸動物疫苗。圖／雲林地檢署提供
雲林地檢署指揮海巡彰化查緝隊在嘉義查獲大批非法大陸動物疫苗。圖／雲林地檢署提供
雲林地檢署指揮海巡彰化查緝隊在嘉義查獲大批非法大陸動物疫苗。圖／雲林地檢署提供
雲林地檢署指揮海巡彰化查緝隊在嘉義查獲大批非法大陸動物疫苗。圖／雲林地檢署提供
雲林地檢署指揮海巡彰化查緝隊在嘉義查獲大批非法大陸動物疫苗。圖／雲林地檢署提供

流感疫苗 禽流感 雲林

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