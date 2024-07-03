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自動轉帳無人化！高雄檢警破洗錢機房 不到1年經手逾4兆越南盾

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

綽號「風哥」的鄭姓男子與蘇姓幹部合作，先租下高雄苓雅、前金區等住宅，在以每月4萬元招募成員，經手越南客戶交辦的出金、入金服務，機房成立短短1年間，就經手4兆越南盾（約合新台幣51億元）。雄檢今偵結，依違反洗錢防制法等罪嫌，將鄭男等12人起訴。

檢警查出，鄭男自前年9月取得越南手機門號、電腦設備後，以7萬元月薪招募蘇姓幹部，並在高雄、屏東等多處地點租屋，架設客服機房及自動轉帳機房，並招募馮男、李女等10人擔任機房客服，採24小時輪班進駐。

該機房運作先由客服人員與客戶接洽，透過第三方支付平台接單後，由自動轉帳機房綁定的越南門號及人頭帳戶，自動完成出金、入金作業。

因程式設計完善，鄭男為首的洗錢集團只需完成接單，轉帳機房就會依程式指令自動完成洗錢，除克服機房據點外，自動轉帳機房全都「無人化」。

檢警統計，自機房從去年1月開始接單到12月被查獲為止，機方經手入金金額高達9844億元越南盾（約合新台幣9億元）、出金金額則有3.2兆越南盾（約合台幣42億元），鄭男再從中抽取1.5%佣金，不到一年獲利3000多萬元。

雄檢偵辦時，鄭男等人全數配合，坦承機房運作模式，僅其中一名丁姓男子自稱僅在機房工作幾天，還辯稱是「義務幫忙」沒領薪水；鄭男等人還指洗錢金流是境外博弈集團所得，應僅觸犯較輕的賭博罪。

但雄檢根據查後的薪資帳冊，認定遭拘提、逮捕的涉案幹部、成員均每月領取4至5萬元月薪，且鄭男又提不出博弈集團的相關證明，應以特殊洗錢罪論處，偵結將涉案12人起訴。

高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影
高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影

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