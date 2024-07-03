爭道起糾紛 曳引車司機比中指否認侮辱還辯：跟同業打招呼

一名曳引車司機去年12月16日上午經台南善化木柵港西路，開車由內側變換至外側車道，與後方轎車起行車糾紛，至該路與直加弄大道交岔路口右轉時，將左手伸出窗外對轎車比中指而被訴公然侮辱。他辯稱與大車同業打招呼，但行車記錄器對向車道僅一般轎車，法院判罰他4千元。

曳引車司機不否認該時段將左手伸出窗外，惟矢口否認有公然侮辱，他辯稱，並未比中指，當時應該是遇到開曳引聯結車等大車同業打招呼，並無公然侮辱轎車司機。

轎車駕駛說，他在一輛聯結車後面，他切到外線道要直行，快接近對方的時候，對方打方向燈直接切到他前面，他踩剎車讓行，他也沒有按喇叭。他說，之後又切回內線道直行，對方在木柵港西路與直加弄大道路口右轉時，從窗戶伸出手對他比中指。

轎車駕駛表示，當時對方要切到右側車道，他有煞車讓對方，不過對方應該是不爽，所以後來才用左手比中指。

台南地院認為，曳引車司機確有駕車至事發地點，特意伸出左手等情節，均與轎車駕駛指訴情節相符，同時，經檢方檢視轎車駕駛提供行車紀錄器錄影檔案，曳引車司機確有以左手伸出窗外，認曳引車司機確有對告訴人比中指，應無疑義。

台南地院指出，舉起中指意在表示輕蔑，與辱罵語詞同，被告公然針對告訴人有此行為，自足以使告訴人人格尊嚴及社會評價受辱，綜參被告朝告訴人比中指，顯然出於不滿、攻擊，其所為實為無端謾罵、不具任何實質內容批評，純粹在對告訴人人格為汙衊，主觀上具有侮辱犯意。

且依行車記錄器錄影畫面，曳引車司機對向車道僅有一般轎車，並無與其同為營業半拖車、拖車或曳引車及被告所謂的「大車」可言，被告空言否認，並不可採。