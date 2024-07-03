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加油店客人借廁所無視公告亂停車 老闆氣瘋升柵欄擋車吃官司
台南市一處中油加盟加油站讓民眾借廁所，但要駕駛人勿任意停車，未料一名內急客人無視公告，直接駛入站內停在廁所外洗車場出口，引起老闆不滿，雙方起口角，他氣到叫員工升起鐵柵欄擋車不讓客人離去，被依強制罪判刑3個月、緩刑2年，要向公庫繳3萬元。
判決書指出，莊姓男子在台南經營加油站，在加油站外設有明顯的告示牌「借用廁所車輛請勿進入」、「如廁車輛請停站外」，但邱姓男子因為內急，去年2月18日下午5點多，乘坐由妻子所駕小客車，駛入加油站，逕自停放在廁所外的洗車場出口處。
邱男如廁後打算乘車離去，但老闆不依不饒，認為告示已寫明清楚，他妻子還亂停車影響洗車場車輛進出，趨前質問，雙方發生爭執。邱男情緒失控，高分貝與莊男對罵長達十分鐘，莊男一時激動，氣到要員工升起活動鐵柵欄，不讓小客車離開，還拿出兩個加油錐放在加油站門口，雖然邱男妻子下車幫忙緩頰也沒用，雙方僵持半個小時以上，報警處理。
當警察來後，莊男才升起鐵柵欄，邱男告莊男妨害自由；莊男也不爽，告邱男在公眾場所藉端滋擾。警方將全案移送法辦，法院判定邱男違反社會秩序維護法，處2千元確定，而莊男也被依強制罪判3個月，以1千元折算1日。但莊男不服氣上訴，他辯稱升起柵欄不讓邱男的車離開，是正當防衛、保全證據，不構成強制犯罪。
法官審理認為，現場監視器已可攝得邱男開車駛入情形，手機也可拍攝當時停車狀況及車牌號碼，再報警提告，即可達到蒐證保全證據的目的，但以強暴方式逕自限制小客人駕車離去，顯然已違反比例原則，經勘驗行車記錄器及雙方說法，事證明確，不過，審酌邱男行為非全無可議之處，莊男一時短於思慮，才觸犯刑責，因此宣告緩刑，但為避免再犯，命他在判決確定起半年內向公庫支付3萬元。此案不得上訴。
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