3噸有害廢棄物石棉瓦亂倒大安溪 苗警3天破案當頭棒喝

苗栗縣三義鄉大安溪畔7月1日發現亂倒一批3公噸有害事業廢棄物石棉瓦，苗栗警察分局循線昨天查獲隔著大安溪台中市東勢區一家工程行涉嫌，依廢物清理法可處1年至5年徒刑，併科1500萬元以下罰金。

大安溪畔三義鄉一家砂石廠沿著大安溪畔進出道路旁，7月1日上午7點發現沿線100公尺遭傾倒12堆廢石棉瓦，及廢塑膠管、廢木板等廢棄物，警方會同縣府環保局人員勘查，有害事業廢物廢石棉瓦約50坪、3公噸。

警方調閱監視器，掌握台中市東勢區一家工程行涉有重嫌，昨天晚上到案，警方調查，工程行以5萬元的代價，在彰化縣收取廢石棉瓦，地緣關係6月30日晚上8點多過大安溪到苗栗縣境，中型貨車倒了2車，全案依廢棄物清理法罪嫌，函送張姓工程行負責人（39歲）等3人苗栗地檢署偵辦。

苗栗縣頻傳廢棄物亂倒事件，大安溪畔廢石棉瓦入侵，警方3天破案，有當頭棒喝作用，縣長鍾東錦昨天在縣務會議指示環保、警察及水利等相關單位，施鐵腕執行扣押車輛及機具，若扣押機具數量較多，則移置拖吊場。

此外，因違反廢棄物清理法案件，若涉刑事責任一經判決，舉發人恐無法領到獎金，鍾東錦亦指示環保局另擬獎勵辦法與標準，以鼓勵民眾檢舉，並蒐集具體事證將不肖業者繩之於法。