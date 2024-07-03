退伍校官不甩教召令 害斗煥坪等嘸人下場曝
王姓男子原為職業軍人，從軍22餘年已升至校官官等，但因駕車擦撞機車涉嫌肇事逃逸，案發當月迅速遭軍方汰除勒退。2022年4月初本應至苗栗縣斗煥坪營區接受7天的教育召集訓練，卻因故未報到。桃園地院進行簡易判決，將王男依妨害兵役治罪條例第6條第1項第4款的妨害教育召集罪，判處徒刑2月，得易科罰金6萬元，可上訴。
判決指出，52歲王男明知後備軍人有接受教育召集義務，且校官除役年齡為58歲，竟意圖避免教育召集，於2022年3月26日經其胞兄簽收博愛甲字第231506號的教育召集令，指定王男應於同年4月9至15日，前往苗栗縣的斗煥坪營區報到，但王男於收悉召集令後仍無故逾應召期限2日而未到，案經桃園市後備指揮部函送偵辦。
檢方去年偵辦時，王男於偵查中坦承不諱，由於犯後態度良好，獲檢方以112年度偵緝字第1794號緩起訴處分確定，卻因他未如期完成緩起訴處分條件，後經檢方以113年度撤緩字第105號撤銷緩起訴處分書撤銷先前的緩起訴處分，改向法院聲請簡易判決。
法官審酌，被告王男身為後備軍人，明知受主管機關教育召集後，應於指定的時、地報到，竟無故逾應召期限2日而未參加教育召集，影響國家對教育召集訓練的順暢、國防安全及後備管理的有效性，所為應予非難，惟念其犯後坦承犯行，然前未履行檢察官所定的緩起訴條件等犯後態度，兼衡其自陳的教育程度、職業、家庭經濟狀況暨其犯罪動機、手段、前案素行等情狀，量處主文所示之刑，並諭知易科罰金。
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