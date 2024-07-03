林姿妙涉貪案出庭再喊冤 楊吉雄：競總從買到蓋 都我處理

宜蘭縣長林姿妙涉貪案進入審理階段，昨天傳喚林姿妙出庭。記者陳敬丰／攝影 宜蘭縣長林姿妙涉貪案，宜蘭地院昨開庭傳喚林、其女兒林羿伶、縣政府局處長等九名被告及前立委楊吉雄等四名證人，聚焦在林姿妙是否為延長九十八地號競總使用，違法認定一五五八地號符合農地農用，圖利地主。楊稱，競總完全由他處理，與林無關。

林姿妙進入法院前說，本案最快九月初宣判，相信司法會還她清白。檢方認為，林二○一八至二○二○年間，為免費使用羅東鎮九十八地號作為縣長及總統選舉競選總部，明知該地主劉石純所有的一五五八地號不符合農地農用，仍虛偽認定符合，讓劉免課土地增值稅一一二萬元，達成對價關係。

前立法委員楊吉雄表示林姿妙競總從出錢、找地、蓋競總到選後拆除，都是他一力包辦。本報資料照片

楊吉雄證稱，與林的亡夫林明正私交甚篤，二○一八年縣長選舉時林羿伶拜託他幫忙找競總，他看在故人的交情，出錢、找地到蓋競總一力承擔。

他稱，與已故前國大代表林束梅是朋友，閒聊過程得知林的丈夫在羅東後火車站前有地可作為競總，請林與該地其他所有權人聯繫，取得同意後蓋競總，花費約二五○萬元；縣長選舉後，他看競總蓋得漂亮不想拆除，才請建築事務所申請延後拆除，後來作為二○二○年總統選舉時競總使用。

楊吉雄說，縣長選舉結束後就和林等人無關，他還為此事不太高興，「林當時都不幫韓國瑜和呂國華輔選」，從申請延後拆除、作為總統競總到選後拆除，全是他包辦，林等人既未處理也不曾過問。

檢方質疑，楊吉雄在筆錄中稱是劉石純拆除，當庭卻說請工人拆除；楊說，劉搞混了，偵訊時男檢出示劉筆錄，害他也搞混；檢方再質疑，當時偵訊是女檢察官，楊表示，沒記清楚，現在想起來是女檢。法院傳喚楊吉雄、地政士、農業處公務人員等四名證人。一名農業處承辦人稱，二○一九年現勘時一五五八地號植不少芭樂樹，才認定有農用，未受第三人影響。