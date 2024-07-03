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貪汙入獄又涉光電弊案 法官問陳凱凌「還有幾案？」

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

台南光電弊案，檢方依貪汙等罪起訴包含隸屬新潮流台南市前經發局長陳凱凌（中）等15名官商。圖／聯合報系資料照片
台南光電弊案，檢方依貪汙等罪起訴包含隸屬新潮流台南市前經發局長陳凱凌（中）等15名官商。圖／聯合報系資料照片

台南市政府經發局前局長陳凱凌因貪汙罪被判刑八年服刑，因索賄、超貸、洗錢、違反利益衝突迴避、財產申報不實及濫用首長職權，被監察院彈劾。懲戒法院前天行準備程序，視訊開庭，因陳另涉光電弊案被起訴，法官當庭問陳「還有幾個案子？」

懲戒法院法官釐清證據，其中監察院代表指陳凱凌二○二○年間報台南市政府核准首長宿舍租賃申請、經費支出及財物採購案，卻僭越市府職權自行核定，不法攫取房屋租金及租賃相關費用共廿一萬元，違反公職人員利益衝突迴避法及預算法；檢方列他字案偵辦中，不在刑事確定範圍內。

陳在台南監獄服刑，透過視訊喊冤，稱首長宿舍非常破舊，裝潢是一大筆錢，他到任半年多只能先棲身朋友家。

法官提及光電案，表示「新聞都有報」，質疑陳究竟有幾個案子？因光電案不在彈劾範圍內，監院代表無法回應，陳未語。

陳被控向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待，以購置豪宅名義超貸，一審被判刑八年，台南高分院改判六年五月，陳才上訴最高法院一天，隨即撤回而定讞。

台南地檢署偵辦光電案，查出力暘集團總裁古盛煇為規避繁瑣審查程序、減省申請開發費用，涉與陳及能源局組長林文信共謀「小二甲」禁令解套，圖利五天公司違法通過設置案場，估算廿年售電收入逾九十一億元，今年四月依貪汙等罪起訴陳等十五名官商。檢方偵辦期間當月十一日原要借提羈押的陳，他用易開罐拉環刺傷左胸口被送醫，胸口縫三針。

監院去年十一月彈劾案文指出，陳假借職務上權力，要求並收受與職務上有利害關係者一八○萬元、飲宴應酬及性招待十三萬餘元，檢方偵查時，他無法合理說明其他不明財產來源，隱匿財產未依法申報；陳向彰化銀行超貸，詐取二九六萬餘元現金，假借委託友人購買股票，分次以現金方式交付友人，掩飾、隱匿犯罪所得去向。監院批陳所作所為有失官箴。

台南 財產申報 陳凱凌

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