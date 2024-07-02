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不甩教召！南投後備軍人逾期2天沒報到慘遭判刑

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣蘇姓男子為南投縣後備指揮部所列管的後備軍人，去年7月應參加為期5天的教育召集，教召令更在同年5月送達他家，由其父親代為簽收，他卻沒去報到，因無故逾應召期限2日，南投地院近日以妨害兵役治罪條例將蘇男判刑3月。

判決書指出，23歲蘇男是南投縣後備指揮部所列管的後備軍人，且是去年博愛甲字第251705號教育召集的應召員，必須在去年7月10日至名間某國小報到，並參加為期5天的教育召集，南投縣後備指揮部因此依規定寄發教召令。

蘇男的教召令在去年5月29日送達其戶籍地，由蘇男父親代為簽收並轉知，但蘇男明知自己是後備軍人，且有收到教召令，他卻意圖避免教育召集，所以未依規定前往報到，而因無故逾應召期限2日，遭南投後指部函送南投地檢署偵辦。

蘇男被檢警傳喚到案，偵訊時對自己躲避教召的行為坦承不諱，核與證人蘇父於警詢時證述情節，以及掛號回執影本、後指部訪查紀錄表等證據均相符，認定他違反妨害兵役治罪條例，依刑法第451條第1項向南投法院聲請簡易判決處刑。

南投地院法官認為，蘇男為受列管的後備軍人，卻未盡應受教召之義務，影響國家對教召訓練順暢、國防安全及後備管理等有效性，將他依「妨害兵役治罪條例」意圖避免教育召集，應受召集，無故逾應召期限2日罪名，判處3月徒刑，如易科罰金，以1000元折算1日，可上訴。

南投蘇姓後備軍人躲避教召沒去報到，南投地院簡易判決將他依妨害兵役治罪條例判刑3月，得易科罰金9萬元，可上訴。示意圖。聯合報系資料照
南投蘇姓後備軍人躲避教召沒去報到，南投地院簡易判決將他依妨害兵役治罪條例判刑3月，得易科罰金9萬元，可上訴。示意圖。聯合報系資料照

南投縣 教召 軍人

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