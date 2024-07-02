偷查個資助偷情跟拍集團恐嚇取財 三重偵查佐等8人遭訴

新北市警三重分局前偵查佐林侑穎涉嫌與不法偷情跟拍集團掛勾，違法以警用系統查詢民眾個資，鎖定婚外情上汽車旅館開房間的男女恐嚇取財。新北地檢署依貪汙圖利、偽造文書及違反個人資料保護法等罪，起訴林員及跟拍集團首腦林泫洋與共犯共8人。

事發後，新北市警局火速決定將林員記兩大過免職，斷然汰除。檢警調查，跟拍集團首腦林泫洋等人，先於2019、2020年間，找來竹聯幫綽號「新莊土地公」的陳俊男等人，共組偷情跟拍集團，蹲點雙北知名高級汽車旅館進行跟拍，鎖定駕駛高級進口車的民眾拍下車牌，一路跟蹤後伺機在車輛上偷裝GPS追蹤器，展開長期跟拍。

此跟拍集團除跟拍、偷查個資外，還會以假車禍等方式套取被跟拍者真實姓名，再透過林員偷查個資確認身分和婚姻狀況後，同時透過搜尋FB、IG等，進一步獲知對方職業等背景，研判是否有財力可供恐嚇。