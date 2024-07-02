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偷查個資助偷情跟拍集團恐嚇取財 三重偵查佐等8人遭訴
新北市警三重分局前偵查佐林侑穎涉嫌與不法偷情跟拍集團掛勾，違法以警用系統查詢民眾個資，鎖定婚外情上汽車旅館開房間的男女恐嚇取財。新北地檢署依貪汙圖利、偽造文書及違反個人資料保護法等罪，起訴林員及跟拍集團首腦林泫洋與共犯共8人。
事發後，新北市警局火速決定將林員記兩大過免職，斷然汰除。檢警調查，跟拍集團首腦林泫洋等人，先於2019、2020年間，找來竹聯幫綽號「新莊土地公」的陳俊男等人，共組偷情跟拍集團，蹲點雙北知名高級汽車旅館進行跟拍，鎖定駕駛高級進口車的民眾拍下車牌，一路跟蹤後伺機在車輛上偷裝GPS追蹤器，展開長期跟拍。
此跟拍集團除跟拍、偷查個資外，還會以假車禍等方式套取被跟拍者真實姓名，再透過林員偷查個資確認身分和婚姻狀況後，同時透過搜尋FB、IG等，進一步獲知對方職業等背景，研判是否有財力可供恐嚇。
待確認後被跟拍者身分、背景，林男等人便會在停車場出入口直接攔車，或登門前往被跟蹤者公司，出示對方進入汽車旅館的畫面，揚言不花錢解決將告知配偶或家人。經查林員共偷查6筆民眾個資給上述不法跟拍集團，其中一筆成功恐嚇取財得手80萬元，林員落網後坦承犯行，供稱受友人所託才幫忙偷查個資。
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