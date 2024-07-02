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廉政署長馮成上任滿月 寫信給全署廉政人員提4項想法

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

廉政署長馮成上任已滿一個月，他日前寫了一封給廉政夥伴的一封信，強調廉政人員成為外界信任的公正第三方，提出4項想法，期勉與廉政夥伴完成。

馮成在本月28日寄給全署廉政人員的信中寫到，他近期率隊赴立陶宛，參與國際透明組織舉辦的「第21屆國際反貪腐研討會」，國際透明組織主席Francois Valerian表示，十分肯定我國自主遵循聯合國反貪腐公約，讚許我國推動透明晶質獎，實踐開放透明政府倡議。

2024年，國際透明組織透明學校的首場議程，邀請台灣透明組織理事長，向世界各國反貪腐實務工作者，分享機關採購廉政平台措施，獲得關注與迴響。

馮成信中提到，賴清德總統就職時，以「清廉勤政，建立開放透明的政府」為目標，行政院長卓榮泰則在行政院會強調對貪瀆零容忍，法務部長鄭銘謙則曾表示，防貪先於肅貪、法制與時俱進、肅貪團隊作戰、善用科技辦案及成為機關標竿。

馮成指出，他有4個想法期勉廉政夥伴一同完成：

第一，在機關內協助首長，發掘風險、機先預警控制，降低貪瀆發生率，贏得人民信任。

第二，規劃各項公、私部門交流活動，確實掌握結合廉政議題，設定明確活動目標與預期達成效益，務實且系統性地質持續推動與精進。

第三，執行各項行政調查或偵辦肅貪案件，首重程序嚴謹，完備證據蒐集，以保障人權。

第四，正人必先正己，落實團隊紀錄，避免參加不當飲宴，主管更應以身作則成為同仁表率。

馮成寫到，感謝位居第一線推行廉能舉措的政風單位夥伴、各主管機關政風機構的督導及協助，協力創造我國廉能新頁，讓世界看見更廉能透明的台灣。

廉政署長馮成（右）上任滿一個月，寫了一封給廉政夥伴的一封信，強調廉政人員成為外界信任的公正第三方，提出4項想法，期勉與廉政夥伴完成。圖／法務部廉政署提供
廉政署長馮成（右）上任滿一個月，寫了一封給廉政夥伴的一封信，強調廉政人員成為外界信任的公正第三方，提出4項想法，期勉與廉政夥伴完成。圖／法務部廉政署提供
廉政署長馮成。圖／聯合報系資料照片
廉政署長馮成。圖／聯合報系資料照片

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