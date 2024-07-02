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「難認定造成校園混亂」酒店經紀闖世新招募女學生 北市警提抗告

中央社／ 台北2日電

台北市世新大學4月發生酒店經紀人闖入招聘和搭訕女學生，遭警方依違反社維護送辦，法院裁定不罰。聯合報系資料照
台北市世新大學4月發生酒店經紀人闖入招聘和搭訕女學生，遭警方依違反社維護送辦，法院裁定不罰。聯合報系資料照

台北市世新大學4月發生酒店經紀人闖入招聘和搭訕女學生，遭警方依違反社維護送辦，法院裁定不罰。台北市警察局文山第一分局今天表示，將提出抗告，以維校園秩序。

世新大學學生4月在網路發文指出，有5名從事八大行業的男子闖入校園，並進入教室內留下個人IG意圖招聘，甚至還在校園內搭訕女學生，引發爭議。

轄區警方、文山一分局追查發現，涉案丁男等5人曾在教室內拍攝宣傳短片，且在校園內攀談女學生，部分成員坦承是為招募學生從事酒店公關，警詢後依違反社會秩序維護法送辦；但法院裁定，5人過程中皆和平進行，難以認定造成校園混亂，裁定5人均不罰。

對此，文山一分局今天透過新聞訊息表示，建請台北地方法院撤銷原裁定，另為適法之裁定，以維持校園秩序與公序良俗。

世新大學 八大行業 校園 酒店

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