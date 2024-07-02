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「松山之亂」黑衣人闖派出所砸電腦 4員警涉隱瞞工作紀錄獲緩起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

2021年間，有黑衣人闖入台北市松山分局中崙派出所，砸壞電腦，當時執勤4名員警未將重大事件記載在工作記錄簿，涉犯偽造文書，函送台北地檢署偵辦。檢方考量，4人未詳實登載工作情形實屬不該，但4人維護機關安全，均無前案紀錄，自白犯罪且有悔意，4人獲緩起訴處分。

檢方指出，2021年4月6日凌晨2點至3點間，松山分局教官楊忠蒞帶有酒意走回松山分局，他眼見徐權等10名黑衣人在酒吧外騎樓抽菸、高聲喧嘩，於是出聲喝斥並以穢語辱罵，要求徐權等人勿擾人安寧。

徐權等人聽聞楊忠蒞所言，心生不滿，群起奔跑穿越南京東路，找楊忠蒞理論，楊忠蒞見狀，跑回中崙所，搭乘電梯返回寢室就寢。

不過，徐權及3名黑衣人也跑進中崙所，徐權情緒激動、大聲咆哮，隨手將值班台前的紅龍推倒，不顧值班警員勸阻，舉起身旁的鐵椅往值班台上的公務電腦砸去，電腦隨之掉落地面，外殼破損、無法正常顯示影像。

此時，在寢室就寢的中崙所副所長顏敏森起身查看，發現徐權咆哮中，上前架住他的頸部，在牆邊安撫徐權。之後，又有5名民眾追進派出所查看爭吵情形，經警員勸阻，終將滋事民眾拉離中崙所。

檢方指出，顏敏森意圖息事隱瞞此毀損公物及重大滋擾事件，指示值班及備勤員警簡單處理，蕭育宏、陳志勇、楊育陞於更換勤務前，分別登入台北市政府警察局應勤簿冊電子化管理系統，在「員警工作紀錄簿」點選「無異常」的例稿文句，顏敏森再登入系統批核，涉嫌使公務員準公文書登載不實罪。

全案經監察院函送北檢偵辦。顏敏森等4人偵查中均坦承不諱，檢方指出，4人未詳實在工作紀錄簿登載值勤時所遭遇的狀況，實屬不該，考量4人戮力維護機關安全，在短時間內排除緊急危害，未造成機關駐地進一步的風險，4人均無前案紀錄，自白犯罪且有悔意，參考刑法第57條所列事項及維護公共利益，予以4人緩起訴處分，期間均為1年，於緩起訴處分確定之日起3個月內，各向公庫支付3萬至5萬元不等。

男子徐權（畫面中出腳者）衝進松山分局尋仇演變成「松山之亂」。圖／本報記者翻攝
男子徐權（畫面中出腳者）衝進松山分局尋仇演變成「松山之亂」。圖／本報記者翻攝

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