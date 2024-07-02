名嘴徐嶔煌爆料高虹安偷吃人夫挨告 法院判決出爐

名嘴徐嶔煌2022年11月縣市長選舉前，於民視政論節目上「辣新聞152」上，公然指稱新竹市長高虹安當初任職鴻海集團與男友李忠庭交往時，李仍是有婦之夫，認為徐所言已嚴重侵害自己名譽權而提告求償。新北地方法院認為，徐嶔煌言論與事實不符，又未經合理查證，判決徐應賠償高非財產精神損害10萬元。

高虹安主張，徐嶔煌當時在政論節目「辣新聞152」上，以手持字板載明「2019年與李男交往，李男仍有婚姻關係」，指稱雙方交往時李男為有婦之夫，惡意編造自己是第三者，破壞對方婚姻等負面形象，再透過節目播放及網路散佈，造成個人社會評價受嚴重貶抑，侵害其名譽權甚鉅，因此提告求償160萬元，以及將判決主文刊登在徐個人臉書1日。

徐嶔煌則抗辯，當時在政論節目上的發言，重點在於高虹安是否貪汙助理費的社會重大議題，字板有關於有婦之夫的內容並言論之重點，且字板內容是出於媒體相關報導所整理，自己已盡查證義務。當時高是不分區立委，同時參選新竹市長，自己身為新聞評論者，追蹤高、李兩人間關係，以釐清助理費爭議，並檢視高虹安的言行，事涉公共利益。

但法官認定，字板內容非僅為媒體相關報導，而是由徐嶔煌加入自己由他處獲悉資訊或個人主觀推斷後，公開以「事實陳述」方式揭示在節目中，而非以「意見表述」方式呈現。後來既然證明言論與事實不符，自應由徐舉證系爭言論已盡合理查證義務，否則應為回復高虹安名譽的適當處分。