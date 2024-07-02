流標2次終賣掉！國安秘帳劉冠軍台北市別墅 三拍4217萬成交

法務部行政執行署台北分署於今天下午舉行「123聯合拍賣會」，廣受矚目涉及國安秘帳的國安局上校出納組長劉冠軍的台北市文山區扣案5層樓別墅，以4217萬5000元拍定。

劉冠軍1999年涉嫌利用職務之便，陸續侵占國安專案鉅額經費及孳息，案發後立即潛逃出境；士林地檢署依刑法沒收新制，向士林地院聲請單獨宣告沒收劉冠軍與其配偶孟雯華名下的財產並追徵價額。

案經法院裁定准許沒收孟雯華因他人違法行為而無償取得的台北市文山區萬芳段2小段710、745地號土地與門牌號碼北市文山區秀明路1段129巷25號的別墅，士林地檢再透過行政執行署士林分署囑託臺北分署變價上開房、地。

台北分署說， 該棟別墅前2次分別訂底價5800萬元、4650萬均流標，別墅為5層樓建築，土地持分約153.97平方公尺，建物樓層面積含增建部分約457.39平方公尺，為無人居住，本次是第3次拍賣，訂底價3730萬元。

台北分署說，別墅位處文教區，為拍定後點交物件，今天吸引多位民眾投標應買，最終以4217萬5000元拍定，較底價高出487萬5000元。