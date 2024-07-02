律師涉洩密連累「檢察官女友」被偵辦 情侶對話在法庭曝光了

律師鄭鴻威組「軍師團」洩密給詐騙集團，16名律師被訴，涉案律師朱一品女友、桃園地檢署檢察官吳亞芝與朱的對話成眾矢之的。台北地院今天傳喚朱一品出庭，朱承認洩密、否認組織犯罪，朱與吳女的「情侶對話」在法庭曝光。

立委黃國昌在立法院司法及法制委會對法務部有無嚴懲吳亞芝窮追猛打，針對吳亞芝有無違紀或違法？台灣高檢署展開行政調查，桃園地檢署也分案查辦吳女有無涉及刑責，還將吳女移付檢評會審查。

法院審理律師「軍師團」案今天下午傳喚涉案律師楊雅涵、李明潔與朱一品，3人認部分洩密犯行，全部否認犯組織犯罪條例罪。

朱一品的辯護律師沈元楷表示，律師為刑事被告辯護，絕非等同主觀上有成為犯罪組織成員的認識，朱為避免家人親友擔心、拓展案源，因鄭鴻威介紹而承接詐騙集團車手的案件，絕無成為犯罪組織成員的意思。

沈元楷表示，朱一品與吳亞芝的對話，可證明朱沒有參加犯罪組織，朱因生涯規畫到人生地不熟的桃園獨立執業，執業初，因案源不穩、欠缺人脈業務欠佳，正是吳亞芝較為關心、並鼓勵朱能拓展業務的原因。

沈元楷說，吳亞芝2023年12月2日與朱一品聯繋，是朱一品因鄭鴻威有當事人在桃園陪偵，但朱位處宜蘭、怕開車路程較遠可能疲勞駕駛而拒絕，吳女才因關心朱可能沒接到案子，於是對朱表示「好吧，我只是覺得這個是打進去他們那個詐騙圈子的好機會」。

沈說，之後朱一品回吳女「不管以後開車會不會發生意外我都會去了」的氣話，吳女於是安撫朱「幹嘛講這樣」、「可以搭車啊」、「這是你的事業，不要用我的感覺來評估」、「你的決定我都會尊重和支持」，吳女顯然不是要朱參與詐騙集團，而是要朱把握接案的機會。

沈元楷說，朱一品為委任人實質辯護，沒有監視「車手」以維持「連柏瑋集團」存續運作的行為，朱曾擔任詐欺案的律師，能體會被害人的心情，更不會懷疑檢察官打擊詐欺的決心。

沈元楷說，朱一品2年前獨立執業，大環境十分競爭，對缺案源的年輕律師來說，十分困難，所以朱的親友會擔心案源不穩進而關心他，而鄭鴻威是朱的律訓同學，同學詢問能否接案朱只要有空，即會考慮接案，但絕不是「派案」。

沈說，朱一品認為是與鄭鴻威合辦案件，也讓當事人簽自己和鄭的委任狀，所以才將筆錄大要傳給鄭鴻威，事後得知有洩密，朱已願意認錯、認罪，希望法官給朱一品自新的機會。