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為誰安排見陳其邁 美國學校家長群組吵到鬧上法庭…她賠3萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄美國學校家長為了誰爭取安排會見市長陳其邁，在家長群組引發論戰，張姓家長主張能見到陳其邁，是董事會成員協助，陳姓家長卻認為是某醫美集團董事長安排，雙方吵起來後，陳女以英文「pathetic joker（可悲的小丑）」諷刺張男，張不滿提告索賠，法院判陳女應賠3萬元。可上訴。

判決指出，2021年8月，高雄美國學校新聘外籍教師受新冠肺炎影響，入境受到管制，家長們為了讓孩子能有更好的學習環境，動用關係安排會見中央和地方官員，判公私部門合力找出解方。

後來校方董事會順利與高雄市長陳其邁、時任高市議長曾麗燕會面後，將會面過程與合照放上群組，陳姓女家長見狀，則在家長群組中，感謝同為學校家長、台灣某大型醫美董事長幫忙安排。

但張姓家長不認同，指董事會能順利見到陳市長，是靠議員協助，在議長辦公室向陳市長及議長報告學校困擾，並且獲得了市長、議長的全力支持，指派專人去追進度，而非醫美董事長的安排。

結果醫美董事長夫人跳出來，在群組內跟張姓家長爭執，陳女也加入戰局，稱「都鬥走1個校長18個老師了，還好意思po出來提醒大家這件事」，並以英文「pathetic joker（可悲的小丑）」諷刺。

張男不滿，認為陳女惡意貶損她，提告向陳女索賠300萬元，並要陳女將判決書以限時掛號寄給每一名家長，回復他的名譽。

高雄地院審理時，法官依據張男、陳女在群組間對話的前後文，認為陳女傳訊內容多是指張男逼學校教職員離職，並以「pathetic joker（可悲的小丑）」稱呼張男，確實會使群組家長對張男人格產生懷疑。

法官認為，若陳女原先是要打「pathetic joke（不好笑的玩笑）」回應張男，而非「pathetic joker（可悲的小丑）」，陳女大可收回訊息避免誤會，陳卻放任文字存在於群組中，有間接故意，考量雙發經濟條件，判她應賠張男3萬元。

張男不服上訴，高雄高分院審理後，法官認為陳女賠償張男3萬元適當，見解同一審法官，駁回張男上訴。可上訴。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

家長群組 醫美 陳其邁

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