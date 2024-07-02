與女子有糾紛挨告 北檢傳喚賀軍翔說明
藝人賀軍翔疑與女子有糾紛挨告，台北地檢署今年5月間指揮警方搜索賀軍翔住處。賀軍翔當時透過律師表示，未跟任何第3人有踰矩行為。檢察官今天傳喚賀軍翔到案說明。
藝人賀軍翔疑與女子有糾紛，女子向警方提告。檢察官認為有保全證據必要，5月24日指揮警方搜索賀軍翔住處，查扣手機等證物，但未約談賀男，對於涉及什麼案件被搜索，檢警以偵查不公開為由不願說明。
賀軍翔當時透過律師提出3點聲明，第一點指出檢方取走他的手機是需要查詢通聯記錄，進一步釐清案情內容；第2點表示賀軍翔並未跟任何第3人有踰矩行為；第3點表示，賀軍翔偵查期間遵守偵查不公開原則，但有媒體提前知道賀軍翔住處被搜索一事，希望承辦人員不要有違法行為。
為釐清事實，檢察官今天下午傳喚賀軍翔說明。賀軍翔約在下午2時許抵達地檢署，大批媒體包圍詢問，但賀未發一語。
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