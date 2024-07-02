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陳凱凌貪汙入獄又涉光電 懲戒庭應訊 法官疑：還有幾案？

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台南市政府經發局前局長陳凱凌因索賄、超貸、洗錢、違反利益衝突迴避、財產申報不實及濫用首長職權，去年11月遭監察院彈劾。懲戒法院1日審理，陳因貪汙遭判刑8年確定，正在監獄服刑，懲戒法院透過視訊方式開庭，但陳還另涉光電弊案4月間遭台南地檢署起訴，受命法官疑惑陳「還有幾個案子？」

刑事部分，陳凱凌被控向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待，且以購置豪宅名義超貸，一審被判8年刑，台南高分院改判6年5月徒刑。原本案件上訴三審，但4月12日撤回而告定讞。

彈劾案文指出，陳凱凌擔任經發局長期間，假借職務上權力，要求並收受與職務上有利害關係者180萬元、飲宴應酬及性招待13萬餘元，檢方偵查時，無法合理說明其他不明財產來源，且隱匿財產未依法申報。

監察院認為陳凱凌另有財務上不法及不忠於職務行為，事證明確；此外，也有不當指示屬員、裁量濫用或怠惰辦理「七股科技工業區開發案」及「柳營科技工業區污水處理廠代操作勞務採購案」，造成執行進度延宕及公庫損失。

彈劾案文另指出，陳凱凌還涉嫌向彰化銀行超貸，詐取296萬餘元現金，為隱匿犯罪所得，假借委託友人購買股票，分次以現金方式交付友人這些款項，以此掩飾、隱匿犯罪所得的去向及所在，涉犯洗錢罪。監察院表示，陳凱凌所作所為有失官箴，依法應受懲戒。

但一波未平一波又起，台南檢方偵辦光電弊案，查出力暘集團總裁古盛煇為規避繁瑣審查程序、減省申請開發支出費用，涉與時任經發局長的陳凱凌、能源局組長林文信共謀「小二甲」禁令解套，圖利五天公司違法通過設置案場，估算20年售電收入逾91億元，檢方依貪汙等罪起訴15名官商。

昨天懲戒法院開庭時，法官釐清證據清單，其中監院代表指陳在2020年間明知應報請市府核准首長宿舍租賃申請、經費支出及財物採購案，卻僭越市府職權自行核定，不法攫取房屋租金及租賃相關費用共計21萬餘元利益，違反公職人員利益衝突迴避法、預算法。陳透過視訊鏡頭喊冤，稱首長宿舍非常破舊，裝潢起來是一大筆錢，他到任時半年多只能先棲身朋友家。

法官詢問監院代表這部分是否經檢方偵辦，但監院代表指檢方目前列「他」字案，法官則以為是包含在刑事確定判決裡頭。監院請懲戒法院不待刑事判決，依行政違失來檢視。

但對於陳還有涉及光電案部分，因不在本次彈劾範圍內，如何處理可能也牽動本案審理。法官和監院代表無法當庭釐清陳共有那些違失行為，法官感慨「新聞都有報」。

台南市政府經發局前局長陳凱凌因貪汙遭監察院彈劾，懲戒法院審理中。圖／聯合報系資料照
台南市政府經發局前局長陳凱凌因貪汙遭監察院彈劾，懲戒法院審理中。圖／聯合報系資料照

台南 財產申報 陳凱凌

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