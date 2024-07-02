台中清潔隊員勾無照業者收賄 一車收2千牟利貪汙遭訴

台中市環保局在去年執行「非法代收」專案，透過勾稽垃圾車GPS行車軌跡、人員出勤異常狀況，發現「恆興企業社」蕭姓業者，疑透過黃姓、陳姓清潔隊員，無照清運代收的廢棄物，每車會依重量，給予1000元至2000元不等匯款，蕭不法獲利35萬餘元、陳獲利12萬餘元。台中地檢署偵結，依貪汙、廢清法等罪嫌，起訴蕭等4人。

台中市環保局去年執行「非法代收」垃圾掃蕩專案，透過勾稽垃圾車GPS行車軌跡、人員出勤異常情形方式，發現非法業者「恆興企業社」蕭姓負責人（53歲），涉嫌勾結陳姓清潔隊員（50歲，案發後已離職)，藉由清潔隊員職務之便，委託陳駕駛垃圾車，私運蕭嫌非法代收的廢棄物，包括生活垃圾、廢傢具，載運至烏日區焚化爐從中牟取不法利益。

環保局透過「檢警環查緝環保犯罪聯合小組」，通報台中地檢署國土組主任檢察官吳錦龍，此案委由檢察官馬鴻驊指揮保七總隊第三大隊中區中隊、廉政署、環保局組成專案小組，查出蕭男未領有廢棄物清除處理許可證，卻非法代收垃圾，並透過該王姓清潔隊隊員（44歲，案發後離職）仲介陳姓隊員，以每車重量400至500公斤，收賄1000至2000元，牟取不法利益。

此案在今年3月間持搜索票執行搜索，查扣2輛貨車、1輛轎車，並帶回蕭等9人製作筆錄，檢方訊問後，命蕭、王各以10萬、5萬元交保，另外聲押陳，但法院裁定以15萬元交保。