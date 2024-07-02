男子酒吧玩手槍擊傷友人膝蓋 彰院判2年6月

王男購入具殺傷力非制式手槍，在酒吧把玩不慎走火擊射同行李姓女子左膝，李女卻向警佯稱看煙火中彈，法院近日審結，判王男未經許可持有非制式手槍罪，處2年6月。可上訴。

台灣彰化地方法院判決書指出，王姓男子於民國111年透過友人介紹，以新台幣10萬元購買可發射子彈具有殺傷力的非制式手槍1枝及具殺傷力的非制式子彈1顆。

112年2月凌晨，王姓男子與洪姓友人、其女友李姓女子在酒吧包廂，因王男取出手槍把玩時不慎走火，導致子彈擊發而射入李女左膝蓋內，造成李女受有左側膝部開放性傷口，經醫師手術取出非制式金屬彈頭，並通報警方處理。

洪姓友人及李姓女子先是佯稱在台中市看煙火時中彈，經員警調閱行車記錄器後，2人才坦承是在酒吧受傷。依據證人證詞，李女受傷時王姓男子也在場，卻從頭到尾均不出面，警方研判，王男即為持有槍械並導致李女受槍傷的人。

警方透過王男的父親協調溝通下，王男才在父親陪同下攜帶涉案槍械至警局到案說明。

法院依犯未經許可持有非制式手槍罪，判處王男有期徒刑2年6月，併科罰金5萬元，沒收扣案的非制式手槍1枝，全案可上訴。