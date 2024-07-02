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學生數學考太差 明星高中老師幫22人偷「加分」…繳6萬獲緩起訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄某明星高中數學老師發現帶班的學生數學成績不好，前年起多次竄改學生考卷答案，讓考不好的學生分數「變好」，後來有班上學生發現同學成績疑遭竄改，向學校檢舉才曝光，計算後，3次段考至少有22人考卷被竄改，檢方考量老師無前科，給予緩起訴處分，但要老師繳6萬元給公庫。

該名老師在學校任職超過20年，頗受學生尊敬，去年11月間，老師發現帶領的高二班級數學成績不理想，為了幫學生拉抬成績，在111學年度上下學期的第一、第二次月考，將數學成績不理想的學生考卷抽出後，竄改答案「加分」。

數學老師將考卷答案變更後，再把變造「加分」後的分數上傳到成績系統，讓全班數學考不好的同學成績有所突破，至少22人都曾在段考後獲加分，其中一名考不好的同學更在3次段考中被加分3次。

後來有學生發現原本段考考不好的同學，成績卻突飛猛進，向學校檢舉後校方介入調查，全案才曝光；去年12月校方完成調查後，認為數學老師涉嫌偽造文書，將他函送高雄地檢署偵辦。

雄檢調查後，認為老師僅認學生成績不理想，就用竄考答案方式幫同學加分，雖行為不當，但經調查後應知所警惕，考量他犯後坦承犯行，且無前科，犯後態度良好，給予緩起訴機會，但要支付公庫6萬元。

高雄某明星高中數學老師，涉嫌幫帶班的同學竄改答案，被校方調查後函送地檢署，檢方考量他無前科，給予緩起訴處分。示意圖／Ingimage
高雄某明星高中數學老師，涉嫌幫帶班的同學竄改答案，被校方調查後函送地檢署，檢方考量他無前科，給予緩起訴處分。示意圖／Ingimage

偽造文書 考卷

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