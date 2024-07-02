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不滿友人喝酒被趕 持獵槍恐嚇阿里山鄉副主席男子判刑

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義阿里山鄉武姓男子去年不滿友人周男喝酒被趕，涉嫌持獵槍對空鳴槍恐嚇阿里山鄉代會副主席，周男也涉嫌持具殺傷力空氣槍恐嚇，嘉義地方法院判武男2年、周男3年2月徒刑且各併科罰金3萬元、5萬元。可上訴。

判決書表示，原住民武姓男子於去年9月23日與周男前往阿里山鄉民代表會副主席的岳父住處飲酒餐敘，不過，在場的副主席與親戚曾姓男子並不歡迎2人，在武男外出購物時，將周男驅趕離開。事後，武男為幫周男出氣，當天深夜返回住處取出獵槍，在屋前對空鳴槍，讓在附近的副主席及曾男聽聞槍聲後心生畏懼；當時周男也返回住處取出空氣槍後再與武男會合。

隨後，曾男到場與周男發生爭吵，周男則坐下將已裝彈藥上膛的空氣槍放在大腿上，讓曾男心生畏懼；嘉義縣警察局竹崎分局據報到場查獲，並查扣具殺傷力的獵槍、空氣槍及鋼珠等，警方將2人移送法辦，檢方依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。

嘉義地院表示，有關原住民未經許可，製造、運輸、陳列或持有自製獵槍，供作生活工具，已於2001年11月間修法除罪化，係尊重原住民文化傳統所形成的特殊習慣，原住民於生活中從事狩獵、祭典等活動使用，而以傳統方式製造、運輸、持有自製獵槍行為排除在刑罰外。

地院表示，武男雖然是原住民，獵槍作為打獵用途，但武男持獵槍對他人恐嚇時，即為非法用途。周男透過網路購買的空氣槍，並非自製獵槍，且具有殺傷力，不得非法持有。

法官審酌武男及周男犯後坦承犯行、尚知悔悟，武男被判處有期徒刑2年，併科罰金3萬元。周男被判處有期徒刑3年2個月，併科罰金5萬元；罰金如易服勞役，以1千元折算1日。

涉嫌持獵槍恐嚇阿里山鄉副主席，男子被判刑2年。圖／本報資料照片
涉嫌持獵槍恐嚇阿里山鄉副主席，男子被判刑2年。圖／本報資料照片

原住民 嘉義 阿里山

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